Помимо возможного переноса будущей станции метро «Площадь Станиславского» на новое место, которое станет отправной точкой для реновации, новосибирский метрополитен могут в будущем ждать и другие изменения. Начиная от повышения стоимости проезда и заканчивая передачей полномочий по строительству с муниципального на региональный уровень.

В ходе круглого стола по вопросам развития метрополитена, прошедшего накануне в Новосибирске, депутаты Заксобрания рекомендовали мэрии города рассмотреть вопрос о передаче полномочий по строительству метрополитена на уровень регионального правительства до конца текущего года. В этом случае региональное правительство сохранило бы за муниципалитетом полномочия по финансированию проектных работ. «А то сейчас город делает ставку на одного Александра Мысика (Директора МУП «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений» — «КС»), который и метро строит, и ливневки, и мосты, и проектно-сметную документацию составляет», – отметил в ходе мероприятия депутат Заксобрания Новосибирской области Александр Барсуков.

Депутат Законодательного собрания Новосибирской области Владимир Анисимов привел в качестве положительного примера Челябинск, где смена статуса с МУП на ФГУП позволила получить федеральную поддержку на строительство метро через областные власти.

Участники круглого стола также подняли вопрос о стоимости проезда в метро. Заместитель мэра Новосибирска Олег Клемешов напомнил о том, что с учетом количества пассажиров – в среднем, от 75 до 85 млн человек в год, что больше всего наземного транспорта – метрополитен сегодня работает на грани окупаемости, без учета необходимости регулярного обновления составов. «У нас стоимость проезда в метро – самая низкая в России», – добавил он.

«Плату надо поднимать, – отметила в своем Telegram-канале депутат горсовета Светлана Каверзина, также принимавшая участие в работе круглого стола. – Метро просит поднять стоимость до 35 рублей, вряд ли на это пойдут по политическим причинам. Но пути надо ремонтировать. Метрополитен за свои пытается что-то сделать, но при нынешнем тарифе это капля в море. Есть еще одно «но», и оно намного опаснее. Лет через пять мы должны начать менять большое количество вагонов. Один поезд метро купить – порядка 800 миллионов рублей. Где мы их возьмем резко и сразу, если сейчас не начнем собирать – непонятно».

В свою очередь депутат горсовета Новосибирска Андрей Гудовский, комментируя идею развивать метро на деньги инвесторов, согласился с тем, что их надо привлекать, но строить планы исключительно на них невозможно: «Я много раз за последние десять лет слышал о том, как мы за счет частных денег настроим жилья эконом-класса, или спорткомплекс за счет застройки набережной Оби… Таких идей была масса. Привлечение инвесторов очень важная деталь, согласен. Но основой должны быть федеральные средства, иначе никак».