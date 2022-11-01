Психологи посоветовали ограничить контакты детей, приехавших из ЛНР в приёмные семьи новосибирцев

В Новосибирскую область прибыла вторая партия детей из Луганской Народной Республики, которым нашли приёмных родителей в сибирском регионе. Как сообщили в пресс-службе областного правительства, психологи порекомендовали минимизировать их контакты, чтобы не усугублять тревожность в связи с переездом.

Группа детей от двух до 16 лет в составе 23 человек прибыла из ЛНР в Новосибирскую область 1 ноября. Напомним, что ещё 24 ребёнка привезли в регион 13 октября.

По данным министерства труда и соцразвития Новосибирской области, в регионе их готовы принять семьи из Купинского, Краснозёрского, Ордынского, Чистоозёрного, Новосибирского, Искитимского и Черепановского районов, а также из Новосибирска. Дети и подростки сразу же отправились в свои новые дома.

При этом, как сообщили в министерстве, психологи посоветовали ограничить контакты детей, чтобы «нивелировать их тревожность» в связи с переездом.

«Поскольку переезд, сопровождающийся сменой места жительства и ближайшего окружения, является сильнейшим стрессом для детей из ЛНР, психологи с целью нивелировать излишнюю тревожность рекомендовали родителям на период адаптации минимизировать контакты ребят», — сообщили областные власти, отметив, что для приёмных семей в Новосибирской области организованы консультации психологов и педагогов, а также сопровождение социальных служб.

В министерстве труда и соцразвития региона также отметили, что самая большая семейная группа приехавших детей состоит из пяти братьев и сестёр.

Устройство детей из Донбасса в российские приёмные семьи стартовало весной текущего года по инициативе уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой. В разных регионах страны новых родителей нашли почти 350 детям.

Ранее также сообщалось о том, что в Новосибирскую область из ДНР приехали кадеты. Они продолжат обучение в Сибирском кадетском корпусе.