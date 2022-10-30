Кадеты из зоны спецоперации приехали на учёбу в Новосибирскую область

В Новосибирскую область по поручению главы региона Андрея Травникова прибыло 65 кадет из Донецкой Народной Республики. Они продолжат обучение в Сибирском кадетском корпусе.

Учащиеся кадетского корпуса имени Александра Захарченко (школы №4) Донецкой Народной Республики – 17 девочек и 48 мальчиков — прибыли в Новосибирск поездом из Ростова-на-Дону утром 30 октября, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Донецкие кадеты будут обучаться в Сибирском кадетском корпусе, в общежитии учреждения для них уже подготовлены места. По словам министра образования Новосибирской области Сергея Федорчука, во время каникул, которые сейчас проходят у школьников, молодым людям проведут экскурсии по Новосибирску.

Пребывание и обучение кадет из ДНР в Новосибирской области организовано областным правительством в рамках сотрудничества региона с Донецкой и Луганской народными республиками.

Сибирский кадетский корпус открылся в 1992 году. Сейчас в учреждении обучается более 700 человек. Всего за годы работы в учебном заведении состоялось 25 выпусков. Многие выпускники кадетского корпуса впоследствии получили государственные награды.

Напомним, что в октябре Новосибирская область также приняла первую группу детей из ЛНР для передачи в приёмные семьи.