Новосибирская область приняла первую группу детей из ЛНР для передачи в приёмные семьи

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников и уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребёнка Мария Львова-Белова приняли участие во встрече детей из Луганской Народной Республики и передаче их приёмным родителям. Регион принимает самую большую группу детей из ЛНР.

В разговоре с новыми родителями приехавших детей Андрей Травников подчеркнул: во время своей поездки в ЛНР он убедился, что эти дети видели в жизни совсем немного радостей.

«Они улыбаются и радуются всему. Общими усилиями – поможем им здесь наладить мирную жизнь, вырастим и выучим. Огромное спасибо приёмным семьям за то, что откликнулись!» – отметил губернатор на встрече детей и родителей в аэропорту «Толмачёво» 13 октября.

В свою очередь, Мария Львова-Белова, находящаяся с визитом в регионе, поблагодарила губернатора и членов правительства Новосибирской области за внимательное личное отношение к устройству детей-сирот Донбасса в приёмные семьи.

«Им сейчас нужно побольше любви, необходимо комплексное медицинское обследование, если потребуются – оперативные реабилитационные мероприятия. Андрей Травников – человек, который отнёсся к решению этой задачи со всей душой», — отметила она.

В мероприятии также приняли участие уполномоченный по правам ребёнка в Новосибирской области Надежда Болтенко, члены правительства Новосибирской области и главы муниципалитетов.

24 ребёнка от двух до 16 лет в составе семейных групп от двух до пяти братьев и сестёр приняли восемь семей Новосибирской области. Возможности найти новых родителей на территории ЛНР у них сейчас нет. В течение месяца в регион из Луганской Народной Республики прибудет вторая группа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Всего под опеку в приёмные семьи будут переданы 104 ребёнка из ЛНР, оставшихся без попечения родителей. Их принимают Волгоградская, Ленинградская, Новосибирская и Тюменская области.

Детям, приехавшим в Новосибирскую область из ЛНР, при содействии областных властей подобраны замещающие родители из Купинского, Краснозёрского, Ордынского, Чистоозёрного и Новосибирского районов, а также из Новосибирска. Знакомство и общение родителей с детьми проходило в онлайн-режиме, дети выразили согласие на проживание в подобранных семьях.

За последние две недели при содействии уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой на трёх бортах Минобороны России в Подмосковье привезли 234 ребёнка-сироты из Донбасса.

Устройство детей-сирот из республик Донбасса началось весной 2022 года по инициативе Марии Львовой-Беловой. Сейчас приёмных родителей в разных субъектах РФ нашли в общей сложности около 350 привезённых детей. Эта работа поддержана президентом России Владимиром Путиным.

Напомним, что ранее о подборе приёмных родителей детям-сиротам из Донбасса среди новосибирцев сообщали в мэрии областного центра.