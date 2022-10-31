Троим новосибирцам отказали в освобождении от мобилизации

С 21 сентября суды Новосибирской области отказали в удовлетворении трёх исков об освобождении от призыва по частичной мобилизации. Ещё два аналогичных заявления находятся на рассмотрении.

Как сообщили в Новосибирском областном суде и Управлении судебного департамента региона 31 октября, ни одно из вынесенных решений пока не было обжаловано.

По данным правоохранителей, двое истцов на военную службу фактически направлены не были – на заседание призывной комиссии, где должно быть принято соответствующее решение, они не явились. При этом заявители просили освободить их от мобилизации.

«Суд не имеет полномочий в рамках административного иска подменять военного комиссара района, а решение о призыве граждан на военную службу по частичной мобилизации находится в ведении призывных комиссий райвоенкоматов», — пояснили в Новосибирской областном суде и Управлении судебного департамента региона.

Кроме того, 33-летний истец требовал освободить его от призыва по медицинским показаниям. Мужчина заявлял, что его состояние здоровье является неудовлетворительным, на основании чего ему необходимо изменить категорию годности к военной службе.

Однако, по данным военного комиссариата, мужчина не обращался в медучреждения региона в 2021-2022 годах, а также в медицинскую службу мобилизационного пункта Новосибирского высшего военного командного училища, где он находился. Он также не сообщал о наличии хронических заболеваний и не ходатайствовал о проведении медицинского освидетельствования. На основании этих доводов суд в удовлетворении иска ему отказал.

Всего с момента объявления частичной мобилизации в России в суды Новосибирской области с исками об освобождении от призыва обратились десять человек. Трое из них от своих претензий отказались, ещё двое направили заявления о возврате исков. Два исковых заявления находятся на рассмотрении судов.

Напомним, что решение об отказе в освобождении от мобилизации также вынесли в Кузбассе, а в Омской области на 44 человека составили административные протоколы за неявку в военкоматы.