Суд в Кузбассе отказал призывнику в освобождении от мобилизации

Мариинский городской суд Кемеровской области отказал местному жителю, требовавшему признать незаконным решение о его призыве по частичной мобилизации. Правоохранители установили, что боевой повестки он не получал.

О решении сообщили в пресс-службе суда 24 октября.

Мужчина обратился с иском в октябре. Он потребовал признать незаконным решение военкомата о его призыве по частичной мобилизации, изъятие у него военного билета, а также бездействие, по его мнению, военно-врачебной комиссии, которая, по словам молодого человека, его не обследовала.

«В качестве способа восстановления его нарушенных прав просил обязать местную призывную комиссию по мобилизации вынести в отношении него решение об освобождении от призыва на военную службу по мобилизации», — говорится в сообщении суда.

Как установил суд, мужчина является ефрейтором запаса с военно-учётной специальностью «механик-водитель». Он был вызван в военкомат для уточнения данных, однако боевой повестки с 27 сентября по 1 октября не получал.

5 октября истец пришёл в военкомат повторно и был направлен на призывную комиссию по мобилизации. Мужчина прошёл медосмотр, поскольку он жаловался на состояние здоровья, и был признан годным к военной службе с незначительными ограничениями. После этого кузбассец перестал реагировать на вызовы военного комиссариата. Он также не посещал судебные заседания, где рассматривалось его заявление.

В итоге суд счёл необоснованными требования истца признать незаконным «решение призывной комиссии по мобилизации», так как боевую повестку ему не вручали. В отношении мужчины также не выносилось мобилизационное предписание.

Требование признать незаконным бездействие военно-врачебной комиссии также было признано необоснованным, поскольку мужчина прошёл медосмотр. При этом он не просил провести ему медицинскую экспертизу.

«Что касается якобы незаконного изъятия военного билета, судом установлено, что военный билет был передан истцом специалистам военного комиссариата для подготовки мобилизационного предписания и направления на призывную комиссию по мобилизации. Однако с требованием возврата военного билета административный истец в военный комиссариат не обращался, уклоняясь при этом от явки в военный комиссариат и не отвечая на телефонные звонки», — сообщили также в суде.

Других нарушений при проведении мероприятий в рамках частичной мобилизации суд также не установил. В суде уточнили, что, поскольку истец находится в запасе ВС РФ и имеет военно-учётную специальность, права на отсрочку от военной службы у него нет.

Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано до 22 ноября.

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