Более 40 омичей получили административные протоколы за неявку в военкоматы по повестке

За неявку в военкомат по повестке в рамках частичной мобилизации в Омской области выписано 44 протокола об административном нарушении. Уклонистам грозит штраф до трёх тысяч рублей.

Количество административных протоколов в отношении жителей региона, не явившихся в военкомат по повестке, назвали в пресс-службе правительства Омской области 24 октября.

Как напомнили власти, согласно законодательству, невыполнение требований повестки может служить поводом для привлечения к административной ответственности — подлежащие призыву граждане обязаны явиться в призывные пункты в сроки, указанные в извещении.

«Неявка в военкомат по повестке без уважительной причины предусматривает административную ответственность: предупреждение или штраф в размере от 500 рублей до 3000 рублей», — предупредили в правительстве региона.

В правительстве Омской области отметили, что нарушением законодательства также считается непостановка на военный учёт при переезде на новое место жительства и несообщение в военкомат об изменении семейного положения, места работы, должности или образования.

Санкции в отношении нарушителя определяет суд. Он рассматривает каждую конкретную ситуацию с учётом обстоятельств и уважительных причин.

«Повестка должна быть вручена мобилизованному лично в руки сотрудниками военкомата или уполномоченными лицами», — также напомнили в областном правительстве.

Ранее сообщалось о том, что в Кузбассе суд отказал призывнику в освобождении от призыва по частичной мобилизации.