Четверо сибирских губернаторов вошло в «Национальный рейтинг»

Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» опубликовал оценку деятельности глав субъектов России за сентябрь-октябрь 2022 года. Четверо губернаторов из Сибири заняли лидирующие позиции в рейтинге благодаря активной деятельности в мероприятиях, связанных со спецоперацией.

Одной из ключевых повесток в деятельности губернаторов стала специальная военная операция. Благодаря активной деятельности в мобилизационных мероприятиях в тройке лидеров закрепились Сергей Собянин (Москва), Алексей Дюмин (Тульская область) и Рамзан Кадыров (Чеченская республика).

По-прежнему замыкает десятку рейтинга глав субъектов РФ Сергей Цивилев (Кемеровская область). По мнению политолога Андрея Полухина, Сергей Цивилев закрепился в первой десятке благодаря вовлечению в повестку российско-украинского кризиса, патриотическому воспитанию населения, промышленному развитию региона и предоставлению социальных мер поддержки семьям мобилизованных.

На 15 месте располагается Александр Бурков (Омская область). Следом — глава Новосибирской области Андрей Травников. Оба губернатора сохранили позиции в рейтинге. У Андрея Травникова составителями рейтинга отмечена активность в рамках СВО, в частности «в стратегически важном деле поддержки населения Донбасса». Вторым важным направлением в деятельности Травникова выделено инновационное развитие региона. По оценкам, губернатор стремится закрепить статус за Новосибирском как одного из крупнейших инновационных центров страны. Например, недавно Новосибирская область вошла в топ инновационных и научных регионов России. Третьим направлением в позиционировании главы региона обозначена реализация крупных инфраструктурных проектов. Отдельно выделены развитие АПК, увеличение в 2 раза газификации населенных пунктов и решение проблемы долгостроев.

Губернатор Томской области Владимир Мазур по итогам прошедшего периода оказался на один пункт ниже в рейтинге (25 место). Это связано с усилением фигуры Сергея Аксёнова (Республика Крым) в федеральной повестке из-за СВО. Составители рейтинга предвещают активную медийную деятельность Аксёнова в связи с восстановлением керченского моста.

Рейтинг губернаторов, по данным его составителей, является результатом заочного анкетирования, заочных и очных опросов экспертов «широкой профессиональной и социальной принадлежности»