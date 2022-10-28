Сергей Шойгу: частичная мобилизация завершена

Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время встречи с Владимиром Путиным заявил, что в стране завершилась частичная мобилизация. По словам Шойгу, новых мероприятий по частичной мобилизации не планируется, речь идет только о работе с добровольцами.

28 октября министр обороны России Сергей Шойгу выступил с докладом перед президентом страны Владимиром Путиным о завершении мобилизационных мероприятий. По информации Шойгу, в район специальной военной операции направлены 82 тысячи мобилизованных человек, 218 тысяч граждан проходят подготовку.

Также Сергей Шойгу рассказал, что новых мероприятий по мобилизации не планируется. Военкоматы продолжат набор только за счет приема добровольцев и кандидатов на прохождение службы по контракту. Всего в рамках частичной мобилизации призвано свыше 27 тысяч предпринимателей, 1,3 тысячи представителей органов исполнительной власти, 13 тысяч граждан пришли добровольно. Средний возраст мобилизованных составил 35 лет.

«Нужно модернизировать всю систему работы военкоматов. Ошибки были неизбежны, так как мобилизация давно не проводилась», — заявил Владимир Путин. Президент добавил, что исходя из опыта проведения спецоперации, необходимы коррективы всех компонентов вооруженных сил.

Напомним, что ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что частичная мобилизация в регионе подошла к концу.