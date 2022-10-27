Новое соглашение с X5 Group позволит укрепить продовольственную безопасность Новосибирской области

Правительство Новосибирской области в лице губернатора Андрея Травникова и ООО «Корпоративный центр ИКС 5» в лице вице-президента, директора по взаимодействию с органами государственной власти X5 Group Станислава Богданова заключили соглашение о сотрудничестве.

Договор заключен в рамках форума «Дни ритейла в Сибири», который проходит с 26 по 28 октября 2022 года в МВК «Новосибирск Экспоцентр», сообщает правительство Новосибирской области.

Как отметил на форуме Андрей Травников, соглашение стало важным шагом для укрепления продовольственной безопасности региона, который является крупным распределительным логистическим центром Сибири и восточной части страны.

Губернатор напомнил, что наличие большого запаса товаров в регионе помогало, в частности, покрывать необоснованный ажиотажный спрос на определённые виды продукции во время пандемии.

«Правительство Новосибирской области активно поддерживает все инвестиционные проекты, связанные с развитием логистики. Сегодня крупный современный логистический центр по масштабу инвестиций, по количеству рабочих мест и уровню технологий сопоставим с производством, с заводом. Плюс – мы усиливаем наш транзитный потенциал. Кроме того, наши сельхозтоваропроизводители получают дополнительные каналы сбыта через крупные сети – такие, как группа компаний Х5 Group», – подчеркнул Андрей Травников, отметив, что как глава региона он также заинтересован в привлечении инвестиций в Новосибирскую область.

По словам вице-президента, директора по взаимодействию с органами государственной власти X5 Group Станислава Богданова, соглашение должно позволить объединить усилия компании и региона по обеспечению местных жителей качественной, свежей и доступной продукцией. Параллельно будет развиваться партнёрство X5 с сибирскими товаропроизводителями.

Подписывая соглашение, глава компании подчеркнул, что Новосибирская область является важным регионом присутствия для группы.

«Первые «Пятёрочки» в Новосибирской области были открыты более шести лет назад, и сейчас количество наших магазинов здесь приближается к 300. Кроме того, Новосибирская область является важным логистическим узлом – работа распределительного центра на территории области позволяет наполнять полки магазинов максимально свежей продукцией и обеспечивать соседние регионы. Мы рассчитываем на активное сотрудничество и продолжим как открывать новые, так и обновлять уже действующие магазины в Новосибирской области», — отметил Станислав Богданов.

По данным правительства Новосибирской области, в 2021 году на территории региона общий товарооборот местных производителей в торговых сетях компании Х5 Group составил 3,7 млрд руб., при этом за пределами региона этот показатель составил 3,5 млрд рублей. Компания работает с 91 локальным поставщиком, продукция 78 новосибирских поставщиков поставляется в магазины сети за пределами региона.

Напомним, что 26 октября в рамках «Дней ритейла» группа Х5 объявила о планах открыть в Сибири 130 магазинов до конца текущего года, 35 из них расположатся в Новосибирской области. Ранее в состав Х5 вошли крупнейшие восточносибирские торговые сети «Слата» и «Красный Яр».