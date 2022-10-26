Группа Х5 откроет 35 магазинов в Новосибирской области до конца текущего года

Группа Х5, развивающая магазины под брендами «Пятерочка» и «Чижик», объявила о планах открыть 130 магазинов в Сибири до конца текущего года. Из них 35 супермаркетов будут располагаться в Новосибирской области.

Об этом сообщил директор по взаимодействию с органами государственной власти группы X5 Станислав Богданов в ходе открывшегося 26 октября в Новосибирске форуме «Дни ритейла». В своем выступлении в ходе планерного заседания он подчеркнул, что Х5 активно развивается в Сибири и на Дальнем Востоке. В частности спикер напомнил о недавней сделке с иркутской сетью «Слата» (развивает магазины под брендами «Слата», «ХлебСоль»), а также красноярской сетью «Красный Яр» (развивает магазины под брендами «Красный Яр», «Батон»).

«Сейчас у нас в Сибири около 1100 магазинов. Порядка 130 новых магазинов мы откроем до конца года, из них 35 в Новосибирской области», – отметил Станислав Богданов.

В свою очередь заместитель главы регионального минпромторга Максим Останин добавил, что 27 октября губернатор Новосибирской области Андрей Травников будет подписывать соглашение о сотрудничестве региона с группой Х5.

Напомним, что на сегодня первое место среди продуктовых сетей по количеству точек занимает алтайская сеть «Мария-Ра» — у нее, по данным 2ГИС, 275 магазинов в городе. У «Пятерочки» на сегодня 229 объектов. Таким образом, «Мария-Ра», скорее всего, сохранит «количественное лидерство» и по состоянию на конец года, даже с учетом новых объектов Х5.

Помимо «Пятерочек», которые открываются в том числе по франшизе, Х5 планирует запуск в Новосибирской области дискаунтеров «Чижик» – в настоящее время осуществляется поиск площадок, о чем изданию сообщили участники рынка коммерческой недвижимости. Плюсы и минусы формата «Чижик» активно обсуждались на круглом столе ритейлеров, который проводил в мае «Континент Сибирь».