Стало известно, что делал вертолёт в небе над Новосибирском в ночь на четверг

Поздно вечером 26 октября над Новосибирском в течение продолжительного времени летал вертолёт. Как рассказали в пресс-службе Сибирской генерирующей компании (СГК), специалисты обследовали местность на предмет наличия дефектов теплосетей.

Как отметили в СГК, обследование проводилась с помощью вертолёта Ми-8 и дронов. Утечки и повреждение изоляции теплосетей показывал тепловизор.

В компании пояснили, что подобные мероприятия проводятся в тёмное время суток, чтобы оборудованию не мешал солнечный свет.

Проверка теплосетей с помощью авиатехники в Новосибирске проходит ежегодно после запуска теплоснабжения, добавили в СГК.

Напомним, что в конце августа над Новосибирском пролетел необычный остроносый самолёт ТУ-134 УБЛ, который используется для обучения военных лётчиков и перевозки высшего военного руководства.

Также сообщалось, что в конце июня на заседании комиссии по городскому хозяйству депутаты горсовета раскритиковали ремонт теплосетей в Новосибирске. Они, в частности, отметили многократные раскопы одних и тех же участков улиц.