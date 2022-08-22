Новосибирский фотограф запечатлел в небе остроносый «генеральский» самолёт

В социальных сетях появились фото необычного остроносого самолёта, который пролетел в небе над Новосибирском. Как предположили комментаторы, это учебно-боевое воздушное судно с неофициальным названием «Буратино», на котором перевозят высшее военное руководство.

Новосибирцы обсуждают в соцсетях фотографии самолёта с остроносым фюзеляжем, который, по данным их автора, фотографа Алексея Игнатовича, пролетел над городом.

Фотограф выложил снимки в сеть в ночь на минувшее воскресенье и попросил подписчиков подсказать модель воздушного судна.

«Подскажите, кто в курсе: что за лайнер, какой авиакомпании и на каких линиях работает?» — написал фотограф в соцсети.

Как предположили в комментариях, на снимках – учебно-боевой самолёт ТУ-134 УБЛ, предназначенный для обучения экипажей бомбардировщиков ТУ-160. По данным из открытых источников, за нестандартную форму его неофициально называют «Буратино». Кроме того, воздушное судно зачастую используется для перевозки высшего военного руководство, благодаря чему также получило неофициальное название «генеральский».

Напомним, что «Континент Сибирь» рассказывал о том, как прошло авиационное шоу в Новосибирске в конце июля.