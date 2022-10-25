Руководство Сузунского района Новосибирской области вновь уличили в правонарушении

Замглавы Сузунского района Новосибирской области Александр Осипов оштрафован за неисполнение условий госконтракта. Напомним, что накануне по подозрению в мошенничестве была задержана его руководитель Лилия Некрасова.

В отношении заместителя главы администрации Сузунского района Новосибирской области Александра Осипова возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 9 ст. 7.32. КоАП РФ – «несоставление документов о приемке выполненной работы» и ч.1 ст.7.32.5 КоАП РФ – «нарушение сроков оплаты по контракту».

Как сообщает прокуратура региона 25 октября, чиновнику назначен штраф 50 тыс. руб. Соответствующее постановление уже вступило в силу.

По данным надзорного ведомства, администрация Сузунского района заключила контракт на благоустройство улицы Ленина в рабочем посёлке Сузун с ООО «Вершина». Организация выполнила эти работы и предложила заказчику для приёмки.

«Однако должностные лица администрации, приняв фактически выполненные работы, на протяжении нескольких месяцев уклонились от подписания акта их приёмки и оплаты», — сообщили в областной прокуратуре.

На данный момент задолженность по контракту перед подрядчиком погашена.

Напомним, что 24 октября по подозрению в крупном мошенничестве была задержана глава администрации Сузунского района Лилия Некрасова. Предполагается, что чиновница фиктивно трудоустраивала супруга в муниципальные организации.