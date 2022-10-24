Задержана глава Сузунского района Новосибирской области

Глава администрации Сузунского района Новосибирской области Лилия Некрасова и ее супруг задержаны по подозрению в мошенничестве в особо крупом размере. Об этом сообщает информационное агентство REGNUM.



Задержание, по данным агентства, связано с возможным фиктивным трудоустройством мужа Лилии Некрасовой в одном из муниципальных предприятий.

Лилия Некрасова родилась в 1980 году в городе Черепаново Новосибирской области. С 1 января 2006 года она работала начальником отдела труда, а затем заместителем начальника управления экономики и торговли администрации Черепановского района. С ноября 2007 года по август 2011 года занимала кресло заместителя главы администрации по местным налогам и финансам администрации рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области. С августа 2011 года по ноябрь 2017 года была заместителем главы администрации Сузунского района. С 24 ноября 2017 года занимает пост главы Сузунского района.

Напомним, что 21 октября суд оставил без изменения решение об аресте депутата Заксобрания Новосибирской области Владимира Лаптева. Он заключён под стражу до 26 ноября.

