Платные парковки Новосибирска признали одними из худших в стране

Новосибирск занял предпоследнее место в рейтинге платных парковочных пространств среди российских городов. Исследование провела петербургская компания «Дорнадзор», специализирующаяся в том числе на изучении дорожной инфраструктуры, в октябре.

Всего в рейтинге было представлено 20 городов, сообщает сайт компании. Новосибирск оказался на 19-м месте, суммарно набрав по критериям экспертов 37,3 балла.

В числе таких критериев были физическая доступность парковочных мест – насколько удобно для жителей они расположены территориально, финансовая доступность, подразумевающая величину тарифов на фоне среднего дохода горожан, эффективность – влияние на общую транспортную ситуацию, удобство пользования, а также устойчивое развитие.

Возглавила рейтинг Москва, набравшая по этим критериям 74,2 балла. Второе место занял Краснодар с 65,1 баллами, третье – Белгород, оцененный по качеству парковок в 61,9 баллов.

В аутсайдеры вместе с Новосибирском попали Тверь (37,7) и Тула (34,9). Стоит отметить, что в конце списка оказался также сибирский Красноярск. По уровню парковок он занял 16-е место, набрав 40,8 баллов.

ООО «Дорнадзор» создано в 2012 году, головной офис компании находится в Санкт-Петербурге. Как следует из описания на сайте организации, компания специализируется на обследовании и проектировании объектов транспортной инфраструктуры, организации дорожного движения, транспортном моделировании, а также разработке геоинформационных продуктов. Генеральный директор – Антон Чурсинов, более половины акций компании принадлежит Алексею Синицыну.

Напомним, что в июле Новосибирск вошёл в ТОП-20 российских городов по уровню зелёных насаждений. Тогда же мегаполис занял последнее место в рейтинге «умных» городов страны, что стало поводом для обсуждений в новосибирских бизнес-кругах.