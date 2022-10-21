Алтайского ученого судят за хищение 8,7 млн рублей из бюджета

20 октября утверждено обвинительное заключение прокурора Алтайского края Антона Германа по отношению к предпринимателю, ученому и доценту Алтайского государственного технического университета (АлтГТУ) им. Ползунова Михаилу Томашеву. Он обвиняется в мошенничестве и хищении 8,7 млн рублей в результате завышения цен на поставку оборудования.

Прокуратура Алтайского края постановила, что обвиняемый завысил стоимость оборудования и в результате мошеннической схемы похитил 8,7 млн из бюджета. По информации ИА «Банкфакс», речь идет о Михаиле Томашеве, который владеет несколькими компаниями-поставщиками техники, а по совместительству является доцентом одной из кафедр АлтГТУ им. Ползунова и кандидатом технических наук.

«Установлено, что с юридическим лицом, возглавляемым обвиняемым, министерством образования и науки Алтайского края были заключены государственные контракты на поставку товаров и оборудования для образовательных учреждений региона. В рамках исполнения договорных обязательств с июня 2018 по февраль 2019 гг. на его расчетные счета из бюджета переведено более 60 млн рублей», — говорится в сообщении краевой прокуратуры.

8,7 млн рублей подсудимый оставил себя, тем самым нанеся ущерб региону в особо крупном размере. На текущий момент на счета Томашева наложен арест, возможна конфискация имущества. Также уголовное дело направлено в суд прокурором Алтайского края Антоном Германом.

Напомним, что 14 октября за мошенничество был арестован другой ученый — член-корреспондент Российской академии наук, сотрудник Института теплофизики СО РАН.