Новосибирский ученый арестован по делу о мошенничестве

Советский районный суд Новосибирска 14 октября определил меру пресечения члену-корресподенту Российской академии наук (РАН) по подозрению в мошенничестве. По информации ТАСС, речь идет об Олеге Кабове, который заведует лабораторией теплофизики в одноименном институте СО РАН.

На сайте Советского районного суда сообщается, что сотрудник СО РАН арестован до 12 декабря 2022 года по делу о мошенничестве. По данным источников ТАСС в правоохранительных органах, речь о заведующем лаборатории института теплофизики им. С.С. Кутателадзе Олеге Кабове. Лаборатория занимается созданием сверхинтенсивных систем охлаждения различных приборов.

Стоит отметить, что 13 октября издание «Родные берега» сообщало о проведении обысков в институте теплофизики СО РАН из-за преступления, связанного с руководителем одной из лабораторий учреждения.

Напомним, что 13 октября также стало известно о том, что суд частично удовлетворил иск новосибирского ученого Юрия Волкова к министерству науки РФ. Поводом для разбирательства стал конфликт вокруг назначения директора института математики СО РАН, который тянется уже более года.