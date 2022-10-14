Новосибирский ученый арестован по делу о мошенничестве

Алёна Золотова
 
Фото с официального сайта Института теплофизики СО РАН
Фото с официального сайта Института теплофизики СО РАН

Советский районный суд Новосибирска 14 октября определил меру пресечения члену-корресподенту Российской академии наук (РАН) по подозрению в мошенничестве. По информации ТАСС, речь идет об Олеге Кабове, который заведует лабораторией теплофизики в одноименном институте СО РАН. 

На сайте Советского районного суда сообщается, что сотрудник СО РАН арестован до 12 декабря 2022 года по делу о мошенничестве. По данным источников ТАСС в правоохранительных органах, речь о заведующем лаборатории института теплофизики им. С.С. Кутателадзе Олеге Кабове. Лаборатория занимается созданием сверхинтенсивных систем охлаждения различных приборов.

Стоит отметить, что 13 октября издание «Родные берега» сообщало о проведении обысков в институте теплофизики СО РАН из-за преступления, связанного с руководителем одной из лабораторий учреждения.

Напомним, что 13 октября также стало известно о том, что суд частично удовлетворил иск новосибирского ученого Юрия Волкова к министерству науки РФ. Поводом для разбирательства стал конфликт вокруг назначения директора института математики СО РАН, который тянется уже более года.

Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту [email protected] или через нашу группу в социальной сети «ВКонтакте».
Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
 КОММЕНТИРОВАТЬ

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

  