Депутаты новосибирского Заксобрания предложили создать рабочую группу при минстрое региона, чтобы ускорить реализацию комплексного развития территорий (КРТ) в Новосибирске. Отсутствие дополнительных нормативных актов по КРТ мешает расселению ветхих и аварийных домов в мегаполисе.

О том, как реализуется механизм КРТ на территории Новосибирской области, комитету по строительству, ЖКК и тарифам Заксобрания сегодня, 12 октября, рассказал и.о. министра строительства региона Алексей Колмаков. По его словам, для реализации КРТ в области имеется вся необходимая нормативная база. В течение 2020-2021 года было принято 11 нормативных актов, а также закон Новосибирской области, который позволил включать индивидуальные жилые дома в границы КРТ. «Не во всех субъектах РФ такой объем законодательства есть, – подчеркнул Алексей Колмаков. – Сегодня определена 21 площадка под КРТ общей площадью 126,9 га. На этой территории предполагается построить 2,618 миллионов квадратных метров жилья. 3 площадки КРТ уже согласованы с мэрией Новосибирска. По одной площадке площадью 0,79 га, где сейчас стоит один многоквартирный аварийный дом, по улице Объединения в Калининском районе уже проведены торги. Остальные две площадки готовятся к аукционам». Среди проблем Алексей Колмаков назвал низкую рентабельность освоения территорий и отсутствие федеральной программы по переселению из аварийного жилого фонда за счет средств госкорпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ» для тех объектов, которые признаны аварийными после 1 января 2017 года. И, конечно, один из основных тормозов реализации КРТ – законодательный запрет на освоение городских территорий, где построены только индивидуальные жилые дома. А в Новосибирске частным сектором заняты серьезные земельные участки.

Депутаты, выслушав доклад члена регионального правительства, отметили, что работа по созданию КРТ до сих пор не структуризирована. Как отметил депутат Заксобрания Новосибирской области Никита Галитаров, неповоротливость бюрократического механизма, который не регламентирует сроки, затягивает принятие решения о площадках под КРТ на год — полтора. «Необходимо пройти много инстанций по согласованию. На моем округе есть несколько аварийных жилых домов, жители которые уже больше года ждут, чтобы по ним было принято решение. А тем временем дома разваливаются. Это очень серьезная социальная проблема», – отметил депутат.

«Мы все понимаем важность проектов КРТ, что могут сделать депутаты: Какие дополнительные законы нужно принять, чтобы ускорить темпы реализации?», – задал вопрос министру депутат Заксобрания Новосибирской области Ашот Рафаелян.

После обсуждения на комитете было принято решение, что при минстрое Новосибирской области будет создана рабочая группа, в которую войдут как депутаты Заксобрания, горсовета, так и представители мэрии Новосибирска. «Нам необходимо на законодательном уровне отточить механизм КРТ как на местном, так и на федеральном уровне, сформулировать и направить законодательные инициативы в Госдуму и правительство РФ. Этими вопросами и займется рабочая группа. Кроме того, мы должны найти решение, каким образом по закону воздействовать на недобросовестных граждан, пытающихся нажиться за счет государства. Чаще всего спекуляцией при расселении ветхого жилья занимаются лица, которые сознательно заходили в этот процесс с коммерческим интересом. Судебная практика показывает, что в итоге суды признают необоснованными высокие цены за ветхое жилье. Однако процесс затягивается на два, а то и 2,5 года. А страдают добросовестные граждане, которые проживают в ветхих домах», – прокомментировал «Континенту Сибирь» решение комитета Никита Галитаров.