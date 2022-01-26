На заседании комитета по строительству, ЖКК и тарифам Заксобрания Новосибирской области депутаты рассмотрели поправки в 86-ОЗ «О разграничении полномочий в сфере комплексного развития территорий (КРТ) в Новосибирской области», предложенные правительством региона. Суть изменений касается возможности включения в границы КРТ садовых домов, блокированной индивидуальной жилой застройки с высокой степенью износа или аварийностью.

При реализации закона о КРТ регионы столкнулись с тем, что частный сектор, территория которого требует реновации, не подпадает под действие закона. Расселить частные даже очень ветхие, если их собственники не желают переезжать или заламывают неоправданно высокие цены, закон не позволяет. Как отметил, представляя поправки в региональный закон, начальник архитектуры и градостроительства минстроя области Дмитрий Тимонов, ситуации, когда освоение территорий комплексного развития тормозится из-за того, что не удается решить вопрос с собственниками расположенных на них частных домов, возникают достаточно часто. Изменение в законе дадут застройщикам права обращаться в суд, если собственник дома отказывается договариваться о выкупной цене.

Депутат Никита Галитаров отметил, что застройщики давно ждали этих поправок, но после их внесения в Заксобрание количество вопросов не сократилось. «Если собственник не дает возможности провести оценку жилья, не пускает оценщиков в дом, на земельный участок, как будут соблюдаться его права?» – задал он вопрос Дмитрию Тимонову. Начальник архитектуры и градостроительства регионального минстроя ответил, что порядок оценки должен установить федеральный законодатель, до этого на региональным уровне ничего нельзя решить. «Принятие этих поправок лучше, чем ничего. Без инициативы гражданина оценить его имущество, если он хочет жить в этом доме, конечно, будет тяжело. Возможно, нужно будет оценивать наличие и степень износа коммуникаций. Если их нет, то дом по суду можно признать непригодным для проживания. Но такое право возникает только по объектам, имеющим высокую степень износа», – уточнил Дмитрий Тимонов.

Тем не менее, депутат Вячеслав Илюхин выразил уверенность, что определить порядок изъятия объектов, мешающих комплексному развитию территорий, – это задача региональной власти. Депутат предложил использовать уже отработанную в регионе технологию, которая применяется при расселении многоквартирных ветхих и аварийных домов.

Депутат Иван Сидоренко во время обсуждения поправок отметил, что федеральное законодательство дало субъектам возможность внести эти изменения в свои законы, регулирующие данное направление, чтобы ускоренно и качественно отрабатывать программы по КРТ, защищая интересы жителей домов, подлежащих расселению и переселению.

Комитет принял решение вынести законопроект на сессию в первом чтении. «Закон — это перечень путей и возможностей для освобождения территории под комплексное развитие. Однако речи об ущемлении интересов населения не идет. Даже если это очень ветхий дом, он все равно является объектом собственности гражданина, и этот вопрос должен рассматриваться через суд», – подчеркнул председатель комитета по строительству, ЖКК и тарифам Александр Терепа. «Закон позволит и добровольно договориться с жителями, и по решению суда зайти и проверить аварийность этого дома и через суд по рыночной цене выкупить», – поддержал коллегу зампредседателя строительного комитета Дмитрий Козловский.