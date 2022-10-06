«Надо всё сделать, как это должно быть на Руси»: глава Кузбасса предложил мобилизованным узаконить отношения с гражданскими жёнами

Губернатор Кемеровской области Серей Цивилёв предложил мобилизованным жителям региона зарегистрировать браки с гражданскими жёнами перед отправкой на фронт. Он сообщил, что власти готовы привезти в пункт сбора призывников сотрудников загса и батюшку.

Оформить официальные отношения с девушками глава Кузбасса предложил мобилизованным жителями региона во время встречи с призывниками в учебном центре Омска 3 октября, рассказал Сергей Цивилёв в эфире радио «Маяк-Кузбасс».

«Я когда встречался с ребятами, сказал: давайте вы сейчас перед уходом на важное, ответственное задание оформите свои взаимоотношения. Если вы живёте с женщиной много лет, и у вас уже есть совместные дети, а вы ещё не зарегистрированы – это неправильно. Вы идёте на святое дело, надо всё сделать, как это должно быть на Руси», — сказал Сергей Цивилёв в радиоэфире.

Глава Кузбасса предложил мобилизованным жителям региона, находящимся на территории учебного центра в Омске, составить списки желающих вступить в брак. Он заверил, что власти готовы организовать процедуру регистрации непосредственно в центре, доставив туда гражданских жён, сотрудников загса и батюшку.

Ранее сообщалось о том, что в Омской области вернули домой более 20 мобилизованных по ошибке граждан.