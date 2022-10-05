В Омской области вернули домой более 20 мобилизованных

В Сибири продолжают возвращать мобилизованных по ошибке граждан. Как сообщил глава Омской области Александр Бурков, по состоянию на 5 октября домой отправили 24 таких жителя региона.

Возврат проводят на основании сообщений, поступающих в региональный консультационный центр, «горячую линию» по вопросам мобилизации «122» и соцсети губернатора, сообщил Александр Бурков в своём Telegram.

Как рассказал губернатор, в числе неправомерно мобилизованных – единственный родитель несовершеннолетнего ребёнка, мужчина с переломом позвоночника, а также имеющие бронь и не подходящие под призыв по состоянию здоровья.

В число мобилизованных по ошибке также попали студенты колледжей и техникумов. По словам Буркова, в военкоматах решили, что отсрочку получают лишь учащиеся высших учебных заведений.

«Будем продолжать эту работу и дальше. Допущенные при частичной мобилизации ошибки надо исправлять оперативно и впредь их не допускать. Это прямое поручение президента», — сообщил Александр Бурков.

Отметим, что на онлайн-встрече с лауреатами и финалистами конкурса «Учитель года» 5 октября президент России Владимир Путин заявил, что Минобороны РФ своевременно не внесло изменения в нормативно-правовую базу по списку тех, кто не попадает под мобилизацию, и эту работу необходимо провести.

Ранее сообщалось о 59 возвращённых мобилизованных в Алтайском крае и 16 —в Новосибирской области.