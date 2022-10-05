В «СУЭК-Кузбасс» сменилось руководство

В АО «СУЭК-Кузбасс» назначен новый генеральный директор. Им стал работающий ранее в аппарате управления компании Михаил Лупий.

О смене руководства в кузбасском подразделении «Сибирской угольной энергетической компании» сообщается на сайте «СУЭК». Пост генерального директора компании «СУЭК-Кузбасс» занял Михаил Лупий.

«На этом посту он сменил Евгения Ютяева. Компания выражает благодарность Евгению Петровичу Ютяеву за проделанную работу и за многолетний плодотворный труд в «СУЭК-Кузбасс», — указано в сообщении.

Михаил Лупий родился в 1963 году в Киселевске Кемеровской области, окончил Кузбасский государственный технический университет по специальности «Горные машины и оборудование» и Кузбасский институт экономики и права по специальности «Антикризисное управление».

Трудовую деятельность начал в 1981 году, с 2003 по 2019 год руководил входящими в состав «СУЭК» шахтой «Котинская» и шахтоуправлением «Талдинское-Западное», с 2019 года работал в аппарате управления компании «СУЭК-Кузбасс». Отмечается, что общий трудовой стаж нового гендиректора компании на угледобывающих предприятиях Кузбасса составляет более 40 лет.

Стоит отметить, что Евгений Ютяев впервые занял пост генерального директора «СУЭК-Кузбасс» в 2011 году. Он покинул должность главы компании в 2020 году, после чего был назначен директором по производственным операциям угольного дивизиона АО «СУЭК». Ютяев вернулся на пост генерального директора АО «СУЭК-Кузбасс» в августе текущего года.

АО «СУЭК-Кузбасс» входит в группу компаний «СУЭК» — крупнейшей угольной компании в России. По данным сайта организации, в ключевые активы «СУЭК» входят, в частности, 25 шахт и разрезов, 10 обогатительных фабрик и установок, 27 ТЭС и 5 портов. В составе «СУЭК-Кузбасс» — восемь шахт.