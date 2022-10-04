В Новосибирске завершается ремонт 60-летней теплотрассы на Серебренниковской

В Новосибирске отремонтировали почти два километра теплосетей на улице Серебренниковской. Восстановить асфальтное покрытие планируется в октябре.

Об этом сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска. По данным городских властей, специалисты завершили основные работы на тепломагистрали по ул. Серебренниковской от дома № 10 до дома № 40 — на объекте произведена замена труб протяженностью 1 870 метров. Работы по восстановлению асфальтного покрытия планируется завершить уже в октябре текущего года.

Отмечается, что магистраль была проложена в 1960 году, она снабжает теплом почти 100 объектов, в том числе 27 многоквартирных жилых домов, две больницы, школу и детский сад. По словам мэра Новосибирска Анатолий Локтя, теплотрасса за все это время капитально не ремонтировалась, за исключением локальных порывов. Благоустройство проезжей части в местах разрытия – важный этап ремонтных работ, выполняются они Сибирской генерирующей компанией.

«Благодаря проведенным ремонтным работам повысится эффективность и надежность теплоснабжения жилого массива, который примыкает к этой теплосети. Основные работы на улице Серебренниковской выполнены, труба уложена на всем протяжении – свыше 1 800 м. Сложность ремонта на данном участке заключается в ограничении движения трамвая, для которого было организовано реверсивное движение. На пересечении ул. Серебренниковской и Октябрьской магистрали удалось избежать перекрытия автомобильного движения: трубы меняли под землей. Большой объем работ по ремонту теплосетей был выполнен в этом году, в следующем мы планируем эту цифру увеличить», – подчеркнул мэр Анатолий Локоть.

В рамках работ теплотрассу разделили на два участка. На первом специалисты провели замену с улучшением технических параметров тепловой сети, на втором — капитальный ремонт. По данным пресс-центра администрации Новосибирска, для выполнения техперевооружения на первом участке потребовалось произвести сужение проезжей части по нечетной стороне ул. Серебренниковской от дома № 27 до № 5, а также перекрытие движения транспорта от ул. Серебренниковской,6 до Октябрьской магистрали. В настоящее время специалисты проводят монтаж лестниц обслуживания в тепловой камере, а также гидроизоляцию тепловых камер.

На втором участке подрядчик работ провел замену строительных конструкций тепловых камер и каналов, а также трубопроводов и тепломеханического оборудования. На текущий момент работы выполняются с перекрытием проезжей части по четной стороне ул. Серебренниковской от дома № 34 до перекрестка Октябрьской магистрали с сужением проезжей части по нечетной стороне улицы от дома № 31/1 до перекрестка Октябрьской магистрали. На участке выполнены работы по монтажу плит перекрытия железобетонного канала, ведутся работы по гидроизоляции теплового и монолитного канала.

По словам исполнительного директора теплосетевого подразделения СГК Максима Рябенко, в период работ специалисты подобрали схему подачи горячей воды с таким расчетом, чтобы минимизировать неудобства для новосибирцев. «Только на время переключений для проведения монтажных и сварочных работ, когда необходимо обезводить сеть, ограничения по подаче горячей воды были, но не более суток. К началу отопительного сезона сеть была полностью собрана, и 18 сентября запущена в работу, а уже на следующий день отопление подключалось через эту теплотрассу», – сказал Максим Рябенко.