Экс-глава фонда капремонта стала фигурантом уголовных дел после обрушения жилого дома в Омске

Правоохранители расследуют уголовное дело по факту обрушения части жилого дома в Омске. В рамках расследования к ответственности привлекается бывший директор «Фонда капитального ремонта многоквартирных домов».

Об этом сообщает пресс-служба СК РФ. Накануне председатель СК РФ Александр Бастрыкин провел личный прием граждан в режиме видео-конференц-связи, в рамках которого к главе ведомства обратилась инициативная группа жильцов разрушенного дома в Омске.

Напомним, обрушение стены жилого дома №53 по улице 20-го Партсъезда в Омске произошло в августе текущего года. Из здания были эвакуированы 40 человек, по предварительной информации, площадь обрушения составила 200 кв.м.

Как сообщает пресс-служба ведомства со ссылкой на данные жильцов, еще в апреле 2021 года произошло обрушение кирпичной кладки одной из стен дома, но даже после этого местные власти не приняли меры к расселению, а дом так и не был признан аварийным. Повторное обрушение части здания в августе повлекло причинение крупного ущерба.

«Решением суда на «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов» возложена обязанность по ремонту здания, однако решение до сих пор не исполнено. Кроме того, жильцы недовольны размером предлагаемых денежных компенсаций», — сообщили в ведомстве.

Во время совещания руководитель СУ СК России по Омской области Олег Винников сообщил о ходе расследования трех соединенных в одно производство уголовных дел. Их возбудили по ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность), ч. 2 ст. 315 УК РФ (неисполнение решения суда), ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг или выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). По данным СК РФ, в рамках расследования дела к ответственности привлекается экс-директор «Фонда капитального ремонта многоквартирных домов»

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные СУ СК РФ по региону, речь идет о бывшем заместителе министра энергетики и ЖКХ Омской области Марине Степановой. По данным Rusprofile, она выступала руководителем фонда с марта 2019 по январь 2021 года.

«А.И. Бастрыкин поручил представить оперативный доклад по ситуации и план дальнейшей работы. Судебно-экспертному центру СК России поручено подключиться в вопросе проведения инженерно-технических строительных экспертиз», — сообщили в пресс-службе СК РФ.

Стоит отметить, что ранее экс-чиновница стала фигуранткой дела о коммерческом подкупе и получении взятки (п. «в», «г» ч. 7, ч. 8 ст. 204 УК РФ, ч. 2 ст. 290 УК РФ). Правоохранители завершили расследование дела в январе текущего года, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

По данным следствия, в 2020-2021 годах Степанова получила от руководителя подрядной организации, выполнявшей работы по капремонту домов, взятку и коммерческий подкуп за общее покровительство и беспрепятственную оплату заключенных договоров. Чиновница также получила коммерческий подкуп от руководителя другой организации за общее покровительство деятельности предпринимателя.