Жители частично обрушившегося дома в Омске подали 120 заявлений на получение выплат

В Омске более 100 жителей частично обрушившегося многоквартирного дома подали заявления на получение выплаты для приобретения жилья. Ранее по факту происшествия правоохранители возбудили уголовные дела.

Напомним, обрушение стены жилого дома №53 по улице 20-го Партсъезда в Омске произошло 12 августа. По данным регионального управления МЧС России, сообщение об обрушении стены с первого по пятые этажи здания поступило на пульт диспетчера 101 от оператора «Системы-112» в 16:27. Из разрушенного дома были эвакуированы 40 человек, по предварительной информации, площадь обрушения составила 200 кв.м.

По факту происшествия правоохранители возбудили уголовное дело по статье о халатности (ст. 293 УК РФ). Причиной аварии, по версии следствия, было ненадлежащее исполнение обязанностей отдельных должностных лиц, несмотря на то, что суд признал дом аварийным. Жилое здание стояло в планах на капремонт еще в 2021 году.

Кроме халатности, правоохранители завели дело по признакам преступления, предусмотренного ст.315 УК РФ (Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта).

Как сообщает пресс-служба мэрии Омска, жители дома подали 120 заявлений на получение выплаты на приобретение жилья. Для этих целей городские власти заключили соглашение с АО «Россельхозбанк» на открытие гражданам специальных счетов.

«Департаментом жилищной политики администрации города Омска принято 120 заявлений от собственников жилых помещений на предоставление выплаты для приобретения жилья. <…> По распоряжению главы региона Александра Буркова, пострадавшие собственники получат выплаты исходя из рыночной стоимости квадратного метра жилья в Омске, установленной Минстроем России — это 72,6 тысяч рублей», — указано в сообщении.

Отмечается, что при жилплощади в 18 кв.м. собственники жилья в пострадавшем доме в среднем получат по 1,3 млн рублей. Также по распоряжению мэра Омска Сергея Шелеста 130 человек, имеющих прописку в жилых помещениях дома, получили единовременную помощь в размере 10 тыс. рублей.