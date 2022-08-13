Следственный комитет РФ по Омской области возбудил уголовное дело по факту обрушения части жилого дома №53 по улице 20-го Партсъезда. Причиной аварии, по версии следствия, было ненадлежащее исполнение обязанностей ряда должностных лиц, несмотря на то, что суд признал дом аварийным. Однако, согласно официальным ответам сотрудников мэрии, в обрушении стены могут быть виноваты сами жильцы.

Как отметили представители мэрии в ходе эфира на Пятом канале, кладка могла обрушиться из-за отсутствия гидроизоляции в самовольно установленных душевых кабинах. Согласно плану, в обрушившейся части дома располагались как раз санузлы. И это же стало фактором того, что при аварии никто не погиб. Они располагались в санузлах, которые, согласно плану, как раз и находились в несуществующей теперь части дома.

Стоит отметить, что дом стоял в планах на капитальный ремонт еще в 2021 году, когда на стене уже обнаружились трещины.

Следственный комитет возбудил дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность). «Обрушение произошло из-за ненадлежащего исполнения обязанностей должностных лиц ряда ведомств, которые своевременно не исполнили решение суда, признавшего дом аварийным, и не предприняли никаких мер по избежанию его разрушения, что повлекло причинение крупного ущерба и существенное нарушение прав и законных интересов собственников жилых помещений в данном доме – прокомментировала старший помощник руководителя СУ СК России по Омской области Лариса Болдинова. – В настоящее время проводится осмотр места происшествия, иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и виновных лиц. Расследование продолжается».

13 августа проводятся обыски в департаменте городского хозяйства мэрии города и фонде капитального ремонта и выемки документации у судебных приставов. Также возбуждено уголовное дело по факту неисполнения решения суда в отношении должностных лиц фонда капитального ремонта, по признакам преступления, предусмотренного ст.315 УК РФ. Уголовные дела, как сообщает Следком, соединены в одно производство.

Жителям дома №53 предоставлено временное жилье – мэр Омска Сергей Шелест распорядился разместить эвакуированных жителей в ближайшей школе, гостинице и маневренном фонде.