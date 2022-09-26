За три дня работы ООО «ЭкоТранс-Н» в Октябрьском районе Новосибирска перевозчик мусора снизил количество жалоб на несоблюдение графика на 32%, из них 85% приходится на вывоз крупногабаритных отходов (КГО).

Специалисты регоператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), ООО «Экология-Новосибирск», ведут постоянный мониторинг соблюдения графика транспортирования ТКО с 8409 мест накопления, расположенных на территории Новосибирска. С 23 сентября особо пристальное внимание регоператор уделяет транспортированию отходов на маршрутах Октябрьского района, так как именно в этом районе сменился транспортировщик. С прошлой пятницы к своим обязанностям приступила компания «ЭкоТранс-Н», сменив МУП «САХ».

Благодаря тщательной подготовке и комплексу принятых мер периодичность вывоза не была нарушена. Вновь вышедшие бригады принялись за очистку мест накопления от крупногабаритных и раздельно накопленных отходов.

Количество жалоб на несоблюдение графика

Транспортировщик Дата Количество обращений Из них вывоз КГО МУП «САХ» 20.09.2022 30 14 21.09.2022 18 3 22.09.2022 24 3 Итого 72 20 Смена транспортировщика ООО «ЭкоТранс-Н» 23.09.2022 18 3 24.09.2022 19 0 25.09.2022 12 0 Итого 49 3

С 23 по 25 сентября количество жалоб, поступающих на выделенную «горячую линию» от юридических лиц и представителей управляющих компаний, снизилось на 33%.

«По итогам работы на 20 часов 25 сентября 2022 года фактический вывоз от плана на маршрутах по сектору индивидуальной жилой застройки Октябрьского района, вывоз заглубленных емкостей, металлических и пластиковых контейнеров выполнен на 99, 4%», – сообщили «Континенту Сибирь» в пресс-службе регионального опретора.

Продолжает работу инспекционная комиссия по контролю качества оказания коммунальной услуги, в состав которой входят представители министерства ЖКХ и энергетики Новосибирской области и регионального оператора.

«ООО «Экология-Новосибирск» принимает все меры, чтобы обеспечить своевременный и качественный вывоз ТКО на территории Новосибирска», – подчеркнули в компании.