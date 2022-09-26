За три дня работы ООО «ЭкоТранс-Н» в Октябрьском районе Новосибирска перевозчик мусора снизил количество жалоб на несоблюдение графика на 32%, из них 85% приходится на вывоз крупногабаритных отходов (КГО).
Специалисты регоператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), ООО «Экология-Новосибирск», ведут постоянный мониторинг соблюдения графика транспортирования ТКО с 8409 мест накопления, расположенных на территории Новосибирска. С 23 сентября особо пристальное внимание регоператор уделяет транспортированию отходов на маршрутах Октябрьского района, так как именно в этом районе сменился транспортировщик. С прошлой пятницы к своим обязанностям приступила компания «ЭкоТранс-Н», сменив МУП «САХ».
Благодаря тщательной подготовке и комплексу принятых мер периодичность вывоза не была нарушена. Вновь вышедшие бригады принялись за очистку мест накопления от крупногабаритных и раздельно накопленных отходов.
Количество жалоб на несоблюдение графика
|Транспортировщик
|Дата
|Количество обращений
|Из них вывоз КГО
|
МУП «САХ»
|20.09.2022
|30
|14
|21.09.2022
|18
|3
|22.09.2022
|24
|3
|Итого
|72
|20
|Смена транспортировщика
|
ООО «ЭкоТранс-Н»
|23.09.2022
|18
|3
|24.09.2022
|19
|0
|25.09.2022
|12
|0
|Итого
|49
|3
С 23 по 25 сентября количество жалоб, поступающих на выделенную «горячую линию» от юридических лиц и представителей управляющих компаний, снизилось на 33%.
«По итогам работы на 20 часов 25 сентября 2022 года фактический вывоз от плана на маршрутах по сектору индивидуальной жилой застройки Октябрьского района, вывоз заглубленных емкостей, металлических и пластиковых контейнеров выполнен на 99, 4%», – сообщили «Континенту Сибирь» в пресс-службе регионального опретора.
Продолжает работу инспекционная комиссия по контролю качества оказания коммунальной услуги, в состав которой входят представители министерства ЖКХ и энергетики Новосибирской области и регионального оператора.
«ООО «Экология-Новосибирск» принимает все меры, чтобы обеспечить своевременный и качественный вывоз ТКО на территории Новосибирска», – подчеркнули в компании.