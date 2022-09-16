До 1 января 2019 года на территории Новосибирска было установлено 1729 контейнеров, предназначенных для раздельного сбора мусора. По состоянию на 15 сентября текущего года в городе собирают отходы уже более 5000 таких контейнеров.

Как рассказали «Континенту Сибирь» в компании «Экология-Новосибирск», все отходы из емкостей для селективного накопления компонентов ТКО вывозят операторы на объекты обработки отходов. Работы по транспортированию отходов – ТКО, раздельное накопление отходов и крупногабаритные отходы – оплачивает ООО «Экология-Новосибирск», также региональный оператор оплачивает обработку ТКО.

«Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Новосибирской области осуществляется на основании территориальной схемы обращения с ТКО Новосибирской области, утвержденной постановлением правительства региона от 26.09.2016 № 292-п (далее территориальная схема). В соответствии с указанным документом транспортирование раздельно накопленных компонентов ТКО с территории Новосибирска, Бердска, Оби и наукограда Кольцово осуществляется в зависимости от конфигурации маршрутов на объекты обработки, указанные в приложении № 4 к территориальной схеме», – рассказали в пресс-службе регоператора по обращению с ТКО.

Уменьшение объема, поступающего на объект обработки отходов, принадлежащий ООО «Айсберг», произошло из-за перераспределения обслуживаемых операторами по транспортированию ТКО территорий и изменения конфигурации маршрутов. С 23 апреля к транспортированию ТКО на территории Октябрьского и Дзержинского района приступило МУП «САХ».

«Общий объем отходов в регионе, отправляемых на объекты обработки, не изменился. Раздельно накопленные компоненты ТКО, собранные с контейнерных площадок, расположенных на территориях, которые обслуживает МУП «САХ» – теперь это Первомайский, Советский, Кировский, Октябрьский и Дзержинский районы города Новосибирска, – направляются на дальнейшую обработку на объекты сортировки, внесенные в территориальную схему обращения с ТКО и принадлежащие муниципальному унитарному предприятию», – сообщил регоператор.

Региональный оператор поддерживает различные экологические акции, направленные на увеличение процента отходов, отправляемых на переработку, а также субботники, организованные волонтёрами и экоактивистами. Ближайшее мероприятие, организованное общественной организацией, пройдет 17 сентября. ООО «Экология-Новосибирск» обеспечит раздельный вывоз отходов. Все собранные в ходе субботника отходы, содержащие утильные фракции, будут направлены на переработку.

За счет собственных средств трижды была проведена акция по сбору и утилизации отработанной автомобильной резины, которую жители, нарушая законодательство, складируют на контейнерных площадках. На переработку было направлено 13 тонн покрышек.

Также региональный оператор ведет просветительскую работу среди подрастающего поколения. За счет собственных средств «Экология-Новосибирск» выпускает детские журналы, брошюры и книжки, популяризирующие раздельное накопление отходов и принципы ответственного потребления. Экологические издания представители регоператора и волонтеры распространяют по детским садам и школам Новосибирской области, проводят конкурсы, уроки и мастер-классы.