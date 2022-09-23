С 23 сентября 2022 года ООО «ЭкоТранс-Н» приступило к обязанностям по транспортированию твердых коммунальных отходов (ТКО) на территории Октябрьского района города Новосибирска. Об этом сообщила пресс-служба регионального оператора по обращению с ТКО. Ранее эти работы по договору субподряда осуществляло МУП «САХ».

С 23 сентября в Октябрьском районе Новосибирска на линии вышли 22 современных автомобиля: 12 новых единиц будут обслуживать многоквартирные дома, для работы в частном секторе выпущено на линии 3 единицы спецтехники, еще 7 машин направлено на маршруты для сбора крупногабаритных отходов.

«На сегодня парк специализированной техники «ЭкоТранс-Н» составляет 103 современных мусоровоза различных производителей: Mercedes-Benz, Scania, Hyundai, Isuzu, КАМАЗ. Порядка 95% всего автопарка – это машины моложе 2019-20 годов выпуска. Штат организации — 520 человек, — прокомментировал генеральный директор ООО «ЭкоТранс-Н» Роман Колачев. – Ресурсный потенциал позволяет нам возобновить работы по транспортированию на территории Октябрьского района, а также повысить качество предоставляемой услуги».

Чтобы избежать нарушения периодичности вывоза мусора при смене транспортировщика, ООО «ЭкоТранс-Н» приняло ряд профилактических мер. За неделю до официального окончания договора субподряда с МУП «САХ» для обкатки новых маршрутов на линии были выпущены мусоровозы. Экипажи спецтехники и специалисты, проводившие натурные осмотры, устанавливали особые условия проезда к контейнерным площадкам (шлагбаумы, ворота, арки), обговаривали условия доступа к местам накопления с владельцами контейнерных площадок. Было обследовано порядка 1000 мест накопления.

С 19 сентября региональным оператором совместно с министерством ЖКХ и энергетики Новосибирской области организованы инспекционные выезды по контролю качества вывоза мусора. Дополнительно для повышения качества предоставления коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Экология-Новосибирск» проведена замена 172 поврежденных контейнеров на новые емкости.

«Мы контролируем весь ход подготовительных работ. Смена оператора по транспортированию должна пройти в штатном режиме, всё, что отметят жители, — это появление современных мусоровозов, — рассказала генеральный директор ООО «Экология-Новосибирск» Лариса Анисимова. – В качестве превентивной меры для предотвращения сбоев в процессе смены оператора мы выделили отдельную телефонную линию для собственников бизнеса и руководителей УК, ТСЖ и ЖСК. Для жителей будет усилена работа диспетчерской службы».