«Континент Сибирь» предлагает читателям принять участие в опросе на тему, как будут развиваться события после мобилизации

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мобилизация

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о начале в РФ «частичной мобилизации». «Континент Сибирь» предлагает читателям принять участие в опросе.

Достаточно ли принятых президентом и министром обороны РФ решений для успешного завершения в обозримые сроки спецоперации ВС РФ на Украине?

Результаты опроса

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Существуют ли перспективы дальнейшего разрастания конфликта?

Результаты опроса

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