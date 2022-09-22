21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о начале в РФ «частичной мобилизации». «Континент Сибирь» предлагает читателям принять участие в опросе.
21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о начале в РФ «частичной мобилизации». «Континент Сибирь» предлагает читателям принять участие в опросе.
14:15
Депутаты Томской области втрое увеличили избирательный фонд кандидата на должность мэра
13:45
Экс-депутата новосибирского Заксобрания арестовали по делу о взяточничестве в особо крупном размере
12:51
Жительница Новосибирска пойдет под суд по делу о незаконной организации игрового заведения
11:55
Техническая готовность станции метро «Спортивная» превышает 80% в Новосибирске
10:34
Стало известно имя председателя Сибирского отделения РАН
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В Новосибирске проведут реконструкцию драматического театра «Старый дом»
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Отказаться платить концессионерам до полной готовности объектов предложили депутаты Заксобрания Новосибирской области
20:29
Правда ли, что мужчин перестали выпускать из России?
20:28
Сибирский депутат Госдумы заявил о готовности поехать в зону СВО
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Улицу Забалуева в Новосибирске заасфальтируют ещё на полкилометра
17:08
На Новосибирском заводе полупроводниковых приборов назначен новый руководитель
17:01
Уголовное дело о взяточничестве возбуждено против сотрудника новосибирского СИЗО
16:17
Суд вынес приговор двум новосибирцам по делу о применении насилия в отношении полицейских
15:27
В Новосибирской области могут сформировать дополнительные батальоны добровольцев для СВО
14:15
Андрей Травников раскритиковал предложение областных депутатов об отказе от строительства поликлиник в рамках ГЧП в Новосибирске
13:42
Президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в РФ
13:13
В декабре на Михайловской набережной в Новосибирске установят «смарт-снежинку»
Коммерческий директор консалтинговой компании «Деловой Новосибирск»
Руководитель центра по продаже автомобилей с пробегом «Автобан» (г. Омск)
Основатель рекрутингового агентства BGStaff, школы IT рекрутинга BGStudy
Научный сотрудник
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