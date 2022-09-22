22 Сентябрь, Четверг

14:15

Депутаты Томской области втрое увеличили избирательный фонд кандидата на должность мэра

13:45

Экс-депутата новосибирского Заксобрания арестовали по делу о взяточничестве в особо крупном размере

12:51

Жительница Новосибирска пойдет под суд по делу о незаконной организации игрового заведения

11:55

Техническая готовность станции метро «Спортивная» превышает 80% в Новосибирске

10:34

Стало известно имя председателя Сибирского отделения РАН

9:57

В Новосибирске проведут реконструкцию драматического театра «Старый дом»

21 Сентябрь, Среда

21:52

Отказаться платить концессионерам до полной готовности объектов предложили депутаты Заксобрания Новосибирской области

20:29

Правда ли, что мужчин перестали выпускать из России?

20:28

Сибирский депутат Госдумы заявил о готовности поехать в зону СВО

18:27

Улицу Забалуева в Новосибирске заасфальтируют ещё на полкилометра

17:08

На Новосибирском заводе полупроводниковых приборов назначен новый руководитель

17:01

Уголовное дело о взяточничестве возбуждено против сотрудника новосибирского СИЗО

16:17

Суд вынес приговор двум новосибирцам по делу о применении насилия в отношении полицейских

15:27

В Новосибирской области могут сформировать дополнительные батальоны добровольцев для СВО

14:15

Андрей Травников раскритиковал предложение областных депутатов об отказе от строительства поликлиник в рамках ГЧП в Новосибирске

13:42

Президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в РФ

13:13

В декабре на Михайловской набережной в Новосибирске установят «смарт-снежинку»