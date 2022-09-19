Стала известна причина утечки аммиака на хладокомбинате в Новосибирске

Василий Попов
 
Миниатюра для: Стала известна причина утечки аммиака на хладокомбинате в Новосибирске
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Новосибирской области

Специалисты МЧС назвали причину утечки аммиака на Новосибирском хладокомбинате. Число пострадавших работников предприятия в результате происшествия увеличилось до четырех человек.  

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Новосибирской области, утечка аммиака произошла на Новосибирском хладокомбинате днем 19 сентября.

Из здания предприятия на улице Сибиряков-Гвардейцев в Кировском районе Новосибирска самостоятельно эвакуировались 300 человек, к месту аварии были направлены оперативная группа регионального ГУ МЧС России, спасатели муниципальной аварийно-спасательной службы, специалисты и автомобиль химико-радиологической лаборатории.

«Было установлено, что в ходе проведения ремонтных работ нарушена герметичность трубопровода, в следствии чего на втором этаже предприятия произошла утечка аммиака. Трубопровод к месту утечки был своевременно перекрыт работниками предприятия, начаты работы по его ремонту», — указано в сообщении.

По данным пресс-службы ведомства, в результате происшествия пострадали четыре работника предприятиях. Их доставили в лечебное учреждение с отравлением легкой степени тяжести. Ранее специалисты сообщали о трех пострадавших.

По факту утечки аварийно химически опасного вещества прокуратура Новосибирской области организовала проверку деятельности АО «Новосибирский хладокомбинат». Ведомство проверит соблюдение сотрудниками организации законодательства о промышленной безопасности и об охране труда.

«При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту [email protected] или через нашу группу в ВКонтакте
Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
 КОММЕНТИРОВАТЬ

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

  