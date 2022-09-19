300 человек эвакуировали на Новосибирском хладокомбинате из-за утечки аммиака

Утечка аммиака произошла на Новосибирском хладокомбинате в Кировском районе Новосибирска. В результате инцидента три человека госпитализированы.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Новосибирской области, утечка аммиака произошла на втором этаже в здании Новосибирского хладокомбината. Предприятие расположено в Кировском районе Новосибирска на улице Сибиряков-Гвардейцев.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 300 человек эвакуировались самостоятельно, на место выехала оперативная группа для уточнения информации. Специалисты перекрыли трубы, из которых произошла утечка.

«3 человека госпитализировано с легкой степени отравления», — сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

По данным Rusprofile, ОАО «Новосибирский хладокомбинат» зарегистрировано в 2009 году, генеральным директором организации является Алексей Мисюра. До 29 сентября 2021 года соучредителями компании числились Алексей Мисюра и ООО УК «НХК», владельцем которого выступает Дмитрий Верховод — врио гендиректора АО «Академпарк».

Напомним, в январе текущего года правоохранители возбудили уголовное дело по факту разгерметизации холодильного оборудования на молочном комбинате в Купино Новосибирской области. В результате происшествия пострадали три человека.