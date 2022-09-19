В правительстве Новосибирской области состоялось награждение лауреатов конкурса «За успешное развитие бизнеса в Сибири». В список лучших предприятий Новосибирской области вошел Кудряшовский свинокомплекс «Сибагро».

Церемония награждения участников конкурса состоялась в большом зале регионального правительства с участием губернатора Андрея Травникова и председателя Заксобрания Новосибирской области Андрея Шимкива. По результатам конкурса компания «Сибагро» стала лауреатом премии «За успешное развитие бизнеса в Сибири».

«За любыми достижениями компании всегда стоит коллектив, и эта награда — оценка его работы. Очень приятно, что труд сотрудников отмечен на таком высоком уровне, нашему предприятию действительно есть чем гордиться», — отметил на вручении награды директор Кудряшовского свинокомплекса «Сибагро» Владимир Гавриленко.

Напомним, что конкурс «За успешное развитие бизнеса в Сибири» проводится в Сибирском федеральном округе с 1996 года. В текущем году в шорт-лист конкурсавошли 63 компании, которые являются флагманами основных отраслей региональной экономики, в том числе, машиностроения, металлообработки, ВПК, строительства, транспорта и сельского хозяйства.

Рейтинг среди номинантов составлялся на основе финансовой отчетности по всем основным экономическим показателям за четыре года. В рамках конкурса оценивались в частности, стоимость основных фондов организаций, качественные показатели по выпуску основной продукции, отсутствие задолженности перед работниками и другое. Как сообщает пресс-служба компании «Сибагро», по первому показателю рост у Кудряшовского свинокомплекса составил 200%, по второму — 167%. Рост заработной платы на предприятии составил 124%, по изменению численности персонала зафиксирован рост показателя на 133%.

Кроме дипломов, лауреатам конкурса во время церемонии награждения были вручены сертификаты.В них прописано преимущественное право участия в региональных целевых программах и инвестпроектах, а также режим благоприятствования при взаимодействии с органами государственной власти, сообщает пресс-служба «Сибагро».

Новосибирский свинокомплекс (АО «Кудряшовское») является крупнейшим производителем свинины в Новосибирской области — на долю предприятия приходится более 93% от общего объема производства в регионе. Мощности предприятия расположены на двух площадках: в селе Криводановка и Колыванском районе Новосибирской области. Они также включают собственный комбикормовый завод и крупнейшее в регионе растениеводческое подразделение (земельный фонд 91 тыс га, расположенный в 8 районах Новосибирской области).