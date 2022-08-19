«Сибагро» вложит полмиллиарда рублей в реконструкцию свинокомплекса под Новосибирском

Холдинг «Сибагро» планирует вложить 500 млн рублей в первый этап реконструкции свинокомплекса в Криводановке Новосибирской области. Ремонтные работы предваряет поэтапное сокращение поголовья животных, сообщает пресс-служба «Сибагро».

«Весь проект реконструкции разбит на этапы, с учетом производственного животноводческого цикла. Согласно разработанному графику, последние свиньи с откорма должны уехать в 20 числах января 2023 года – к этому моменту ни одного животного на наших комплексах в Криводановке не останется. Новое поголовье будет так же поэтапно заселяться в уже отремонтированные помещения, начиная с марта-апреля 2023 года, — сообщил директор Новосибирского свинокомплекса «Сибагро» Владимир Гавриленко. Он уточнил, что первые отгрузки с 1 очереди на мясокомбинат ожидаются с февраля 2024 года.

По данным пресс-службы холдинга, первая очередь свинокомплекса в Криводановке была введена в эксплуатацию в 1976 году. Износ производственных помещений и части оборудования составляет более 30%. План реконструкции производственной очереди включает полную модернизацию первого комплекса и помещений откорма второго комплекса.

Запланированы работы по демонтажу и замене внутреннего слоя бетона в помещениях, сносу старых систем навозоудаления, установке нового станочного оборудования и современной системы микроклимата. Кроме того, специалисты проведут полную замену животных, в том числе сформировано новое маточное стадо более продуктивной селекции.

«На время реконструкции все рабочие места сохраняются, а после завершения модернизации специалисты вновь приступят к своим основным обязанностям. В период ремонтных работ вторая и третья очереди продолжат работать в штатном режиме, что позволит сохранить объемы производства продукции на стабильном уровне», — сообщили в пресс-службе «Сибагро».

Новосибирский свинокомплекс ((АО «Кудряшовское») является крупнейшим производителем свинины в Новосибирской области — на долю предприятия приходится более 93% от общего объема производства в регионе. Мощности предприятия расположены на двух площадках: в селе Криводановка и Колыванском районе Новосибирской области. Они также включают собственный комбикормовый завод и растениеводческое подразделение.