В Новосибирске пройдет фестиваль документального кино Beat Weekend

С 5 по 16 октября в Новосибирске в десятый раз пройдет фестиваль документального кино Beat Weekend, региональная версия московского Beat Film Festival. Его программа будет состоять из зрительских хитов летнего Beat Film Festival, лент-победителей Национального конкурса и лучших фильмов фестивалей прошлых лет. Основной площадкой фестиваля станет новосибирский центр культуры и отдыха «Победа».

Программа Beat Weekend 2022 будет построена по тем же принципам, что и программа летнего Beat Film Festival: свежие хиты международных фестивалей, лучшие фильмы прошлых лет и ленты молодых российских режиссеров, победившие в Национальном конкурсе.

Второй год подряд программу Beat Weekend дополнят премьеры короткометражек о российских предпринимателях, появившихся благодаря совместному проекту Beat Film Festival и банка «Точка». Проект создан для поддержки малого бизнеса и молодых режиссеров и в этом году фокусируется на историях предпринимателей, которые умеют налаживать партнерства, договариваться, слышать друг друга и не опускать руки в трудных обстоятельствах.

В основную программу Beat Weekend вошли 4 ключевых киноленты. Фильм «Кубрик о Кубрике» рассказывает о выдающемся визионере и режиссере Стэнли Кубрике. Основанная на огромном массиве архивных материалов лента позволяет по-новому увидеть автора «Сияния» и «Космической одиссеи 2001 года».

«Атлантида» (Atlantide) — картина на стыке документального кино и современного искусства. Поэтическую драму о молодости на фоне пронзительно прекрасных пейзажей Венеции снял Юрий Анкарани — известный итальянский видеохудожник и постоянный участник престижных выставок.

В программе Best of Beat зрители смогут увидеть хиты Beat Film Festival прошлых лет: фильмы об андеграундной ночной жизни Берлина 1980-х («B-Movie: Шум и ярость в Западном Берлине»), подпольных вечеринках в современном Иране («Рейв в Иране») и художнике-бунтаре Жане-Мишеле Баския («Баския: взрыв реальности»).

Кроме того, на Beat Weekend будут показаны фильмы-победители Национального конкурса, созданного для развития документального кино и поддержки молодых российских режиссеров, которые снимают фильмы о современности и культуре.

BEAT FILM FESTIVAL — международный фестиваль документального кино о новой культуре, существующий с 2010 года в Москве. В его программе — российские премьеры наиболее заметных фильмов-участников крупных мировых кинофестивалей, вечеринки и специальные мероприятия с режиссерами, музыкантами и другими представителями современной культуры. В 2022 году Beat Film Festival прошел с 19 июня по 3 июля (а в онлайн-формате — с 19 июня по 14 июля) и собрал больше 25 000 зрителей. Beat Weekend 2022 пройдет на площадке центра культуры и отдыха «Победа» (5-16 октября) и на площадке «Каро 10 Галерея» (8-16 октября).