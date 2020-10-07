С 14 по 18 октября в Новосибирске уже в восьмой раз пройдет фестиваль документального кино о новой культуре Beat Weekend, в программу которого вошли хиты Beat Film Festival этого года. Новосибирский центр культуры и отдыха «Победа» покажет семь фильмов, каждый из которых достоин внимания.

Beat Weekend представит фильмы о людях и явлениях, которые повлияли и продолжают влиять на современную культуру. «В погоне за Бэнкси» — попытка нарисовать портрет Робин Гуда уличного искусства, мировой тур по самым известным работам Бэнкси и одновременно расследование того, кто стоит за этим псевдонимом. Еще один фильм о стрит-арте — «Марта Купер: история о граффити», история знаменитой нью-йоркской женщины-фотографа, которая посвятила жизнь документации граффити.

«Говорит Трумен Капоте» переносит зрителей в Нью-Йорк светских балов и безумных ночей в «Студии 54» — на этом фоне разворачивается драма заката карьеры великого писателя Трумена Капоте, связанная с его неоконченным романом «Услышанные молитвы». Фильм-участник официальной программы Каннского фестиваля «По волнам: Искусство звука в кино» посвящен эволюции голливудского саунд-дизайна: наряду со звукорежиссерами и композиторами в кадрах появляются великие режиссеры современности.

«Colette, любовь моя» — признание в любви легендарному парижскому концепт-стору Colette: о том, как он повлиял на мировую моду, рассказывают его создательницы, а также их поклонники и авторы коллабораций с Colette: Канье Уэст, Фаррелл Уильямс, Вирджил Абло. Фильм может стать практическим пособием по событийному маркетингу в индустрии моды и, наверняка, заинтересует и владельцев бутиков, и всех, кто осознанно подходит к своему стилю жизни.

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«Книготорговцы» — фильм об эксцентричном мире нью-йоркских букинистов и коллекционеров антикварных книг, спродюсированный музой американского арт-хауса, актрисой Паркер Поузи. «Ништяк, браток» посвящен интернет-мему Лягушонке Пепе: создатель персонажа, художник Мэтт Фьюри, пытается понять, почему Пепе стал символом ненависти и вернуть лягушонку доброе имя.

Напомним о том, как начинался проект Beat Film Festival. Этот смотр документального кино о новой культуре существует в Москве с 2010 года. За это время он превратился в событие городского масштаба, которое знакомит зрителей с самым актуальным из мира музыки, современного искусства, медиа, уличной культуры, моды, спорта и новых технологий. В его программе — российские премьеры наиболее заметных фильмов-участников крупных мировых кинофестивалей, вечеринки и специальные мероприятия с режиссерами, музыкантами и другими представителями современной культуры. В 2020 году Beat Film Festival прошел с 1 по 14 августа (а в онлайн-формате с 1 по 21 августа) и собрал больше 40 000 зрителей.

Каждый из документальных хитов программы Beat Weekend открывает перед зрителем яркую страницу современной культуры, вместе же они складываются в увлекательную, объемную картину, способную расширить кругозор, подарить встречу с любимыми культурными героями, наполнить новыми творческими идеями.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алена Бочарова, соосновательница Beat Film Festival и Beat Weekend

— Особенность фестиваля, как и всех культурных проектов в этом году, — это то, что проходит он с поправкой на эпидемиологическую ситуацию. В Москве фестиваль стал первым кинофестивалем после снятия ограничений 1 августа, в городах — очень надеюсь, что не станет последним перед локдауном. Вся программа Beat Weekend этого года — в некотором смысле ода всем тем, благодаря кому города могут быть уютными общественными пространствами, и чьё существование в последние несколько месяцев было поставлено под угрозу карантином по всему миру. Это независимые книжные — фильм «Книготорговцы» посвящён букинистическим магазинам Нью-Йорка, это визионерские концепт-сторы — фильм «Коллет, любовь моя» признаётся в любви известному парижскому магазину Collete, который закрылся на пике своей славы два года назад. Помимо этого в программе, как и обычно, есть громкие имена: откроет фестиваль фильм «В погоне за Бэнкси», исследование того, кто стоит за фигурой самого известного в мире уличного художника, фильм «По волнам: искусство звука в кино», из которого можно узнать, как создают звуковые эффекты в своих фильмах такие режиссёры, как Кристофер Нолан, Мартин Скорсезе, София Коппола.

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