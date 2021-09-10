Beat Weekend 2021: документальное кино о новой культуре

С 12 по 20 октября в Новосибирске в девятый раз пройдет фестиваль документального кино о новой культуре Beat Weekend, региональная версия московского Beat Film Festival. В этом году Beat Weekend расширяет программу: помимо Beat Film Festival, можно будет посмотреть фильмы-победители Национального конкурса и премьеры короткометражек о российских предпринимателях.

BEAT FILM FESTIVAL — международный фестиваль документального кино о новой культуре, существующий с 2010 года в Москве. За это время он превратился в событие городского масштаба, которое знакомит зрителей с самым актуальным из мира музыки, современного искусства, медиа, уличной культуры, моды, спорта и новых технологий. В его программе — российские премьеры наиболее заметных фильмов-участников крупных мировых кинофестивалей, вечеринки и специальные мероприятия с режиссерами, музыкантами и другими представителями современной культуры. В 2021 году Beat Film Festival прошел со 2 по 20 июня (а в онлайн-формате — со 2 июня по 1 июля) и собрал больше 45 000 зрителей.

В программу Beat Weekend в этом году вошли семь зрительских хитов Beat Film Festival — документальные фильмы о людях и явлениях, которые повлияли и продолжают влиять на современную культуру. Среди них — биография великого финского архитектора Алвара Аалто («Аалто»), история культовых кроссовок Air Jordan, созданных для баскетболиста Майкла Джордана («Майкл и его “джорданы”»), личный взгляд на электронную революцию от ее пионера, продюсера и диджея Лорана Гарнье («Лоран Гарнье: Электрошок»), драма о легендарном скейтбордисте 90-х, чью жизнь изменила страшная катастрофа («Шрамы Али Булалы»). Зрители фестиваля также смогут увидеть ленту о том, как самые разные жители Нью-Йорка ищут любовь и секс в дейтинг-приложениях («В поиске»), и исследование русской визуальной культуры от школы дизайна Bang Bang Education («Лепота»). Фильмом открытия Beat Weekend станет «Моби»: известный электронный музыкант 90-х максимально искренне рассказывает о своем творчестве, депрессии и поисках смысла жизни. В день открытия фестиваля избранные фильмы программы также станут доступны онлайн на полке Beat Film Festival на платформе «КиноПоиск HD», стратегического партнера фестиваля.

Кроме того, на Beat Weekend впервые будут показаны фильмы-победители Национального конкурса. Национальный конкурс был создан в рамках Beat Film Festival для развития российского документального кино и поддержки молодых режиссеров, снимающих фильмы о новой реальности и культуре. Три ленты, получившие награды в этом году, приедут в города Beat Weekend. «Чиллнобыль», снятый гватемальцем Пабло Рохасом Кастильо, рассказывает о попытке устроить рейв у Чернобыльской АЭС и столкновении ценностей разных поколений. «Трещины» Паши Никифорова — манифест известного петербургского граффити-художника Макса Има и его единомышленников, которым есть что сказать о городе, уличном искусстве и обществе. В центре сюжета фильма Глеба Середы «Крос» — экзистенциальное путешествие двух друзей-скейтеров за пределы города под андерграундную электронику лейбла Johns’ Kingdom.

Еще одной новой инициативой Beat Weekend станут показы фильмов о предпринимателях, созданных по результатам конкурсной процедуры, в партнерстве с банком для предпринимателей и предприятий «Точка» и студией Stereotactic. К участию принимались сценарные заявки о людях, которые не побоялись запустить собственное дело, и тем самым смогли изменить свою жизнь, среду или целую индустрию. Благодаря проекту всего за несколько месяцев три идеи стали короткометражными лентами, премьеры которых состоятся на фестивале. Фильм «Не за горами», снятый Анастасией Шикиной, рассказывает об основателе компании Promobot Олеге Кивокурцеве, который превратил гаражный робототехнический стартап в международный бизнес и вошел в топ-30 молодых предпринимателей Forbes. «Шью» (режиссер Руслан Борисов) — это история Андрея Кравцова, создателя петербургского бренда функциональной одежды SHU: от первой партии дождевиков до продаж по всему миру и участия в престижных фэшн-выставках. Герой фильма Полины Чернышовой «Жизнь как чуду» Мурад Калаев сумел подружить дагестанскую и русскую культуры с помощью своих кафе в Москве и Махачкале, преодолевая стереотипы и настороженность с обеих сторон. Фильмы победителей опен-колла будут демонстрироваться перед премьерами основной программы Beat Weekend.

В этом году фестиваль пройдет в «Победе» (12–20 октября), в Академгородке (14–17 октября, 19–20 октября) и в «Каро» (14–18 октября). Помимо кинопоказов, в программу также войдут специальные события, в том числе вечеринки и паблик-токи. Полное расписание событий организаторы обещают объявить позже.