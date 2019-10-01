С 9 по 13 октября в новосибирском центре культуры и отдыха «Победа» пройдет масштабный фестиваль документального кино Beat Weekend, посвященный современной культуре во всех проявлениях. В программе не только показы, но и тематические дискуссии, лекции, экскурсии и музыкальные вечеринки.

Фестиваль Beat Weekend в «Победе» откроется 9 октября фильмом «Студия 54». Вслед за авторами фильма зрители отправятся в знаменитый нью-йоркский клуб 70-х. Участники этой короткой, но яркой эпохи откровенно расскажут о ней на фоне архивных кадров. В фойе перед началом сеанса зрителям обещают полное погружение в клубную атмосферу с игристым и живой музыкой, дресс-код в стиле диско приветствуется. Фильм станет отличным поводом вспомнить, как это было у нас: реальные новосибирские истории вспомнят маркетолог и бизнес-консультант Дмитрий Петров, арт-директор «Бродячей собаки» Анастасия Казаринова и директор клуба Rock City Макс Коротких.

Клубную тему продолжит «Берлинский фэйсконтрольщик» 10 и 13 октября. Истории трех легендарных вышибал, стоявших в дверях главных клубов Берлина с конца 90-х до наших дней, рассказывает немецкий режиссер Дэвид Дитль. После просмотра 10 октября зрителей ждет встреча с известными деятелями клубной культуры Новосибирска, которые в свое время тоже успели постоять на входе: экс-управляющим клубом Blaсk Milk Александром Бадиевым и учредителем клуба «Бункер» Магомедом Магомедовым.

Британский музыкант, автор-исполнитель, писатель, поэт и композитор Полли Джин Харви, более известная как PJ Harvey, всегда внимательно выбирала соратников, будь то Том Йорк, Ник Кейв или Шеймус Мерфи, вдохновивший ее на последний альбом The Hope Six Demolition Project. Ирландский военный фотограф обратил на себя внимание певицы пронзительными снимками из горячих точек планеты, после певица сама отправилась в Афганистан, Косово и Вашингтон в поисках сюжетов для будущих песен. Фанатов Пи Джей Харви после сеанса фильма 12 октября, ждёт обсуждение с музыкальным критиком Александром Морсиным («Медуза», Colta) и after-party в баре The Rooks.

Лента «Everybody in the Place», созданная английским художником и лауреатом престижной премии Тернера Джереми Деллером, осмысляет феномен эйсид-хауса и рейв-культуры. Свой рассказ режиссер упаковал в формат часовой лекции для старшеклассников обычной английской школы. Расцвет подпольных рейвов интересует автора не сам по себе, а как часть социальных процессов в годы премьерства Маргарет Тэтчер. Впрочем, и весь фестиваль — не столько парад портретов или ностальгический экскурс, сколько попытка осудить и осмыслить яркие социокультурные феномены.

«Raving Riot: рейв у парламента» обращается к событиям прошлого года: в мае в Тбилиси полицейские устроили рейды в двух клубах. Один из них, техно-клуб «Бассиани», заслужил славу локального «Бергхайна» и позволил говорить о новой генерации молодежной культуры. Желание государства регулировать эту сферу спровоцировало двухдневный рейв перед зданием парламента. Об отношениях с полицией и властью, о рейве в армейском бассейне и цене хорошего настроения во вступительном слове к фильму расскажут создатели приложения Happ Core, организаторы легендарных вечеринок Pop-up Cinema Night Млад Травков и Егор Ширинский.

«33 слова о дизайне» — продолжение нашумевшего фильма «Сто лет дизайна». В первом проекте российские дизайнеры представляли свое видение мировой истории дизайна, на этот раз 33 главных авторитета индустрии, в том числе Артемий Лебедев, Валерий Голыженков, Покрас Лампас, Антон Шнайдер, Денис Башев, размышляют о том, существует ли русский подход к дизайну, и говорят о национальных особенностях восприятия прекрасного. После премьеры фильма 13 октября пройдёт public-talk «Дизайн этого города». Ведущие специалисты в области брэндинга и дизайна обсудят визуальный облик Новосибирска и роль дизайна в его жизни. Во встрече примут участие Директор диджитал-агентства Wow (AG DeltaPlan) Николай Глухих, основатель проекта My.Novosib Владимир Зянкин, идеолог проекта I’m Siberian Владимир Черепанов, руководитель студии креативных решений CLUBNIK Михаил Надымов, дизайнер-архитектор, член правления Новосибирского отделения Союза дизайнеров России Юрий Нечай.

Архитектурная тема получит свое развитие в фильма «Дух Баухауса». Во всем мире 2019 год проходит под знаком 100-летия этого революционного художественного движения. Высшая школа строительства и конструирования, созданная в 1919 году в городе Веймаре, повлияла и продолжает влиять на наши представления о том, каким должно быть современное здание снаружи и изнутри.

В рамках Beat Weekend пройдёт сразу несколько мероприятий, приуроченных к показу фильма «Дух Баухауса». Всех, кто интересуется историей города, 5 октября приглашают на архитектурную экскурсию с посещением памятников авангарда от Музея Новосибирска и Музея истории архитектуры Сибири им. С.Н. Баландина НГУАДИ, в тот же день состоится дискуссия о соотношении западного и советского в архитектуре Новосибирска 1920-30 годов.

«На экскурсии мы покажем торгово-деловой Новосибирск, каким он стал во второй половине двадцатых. Городская жизнь стремительно менялась с обретением статуса административной столицы Сибирского края. Советские «бизнес-центры» возводились чаще всего по проектам известного сибирского зодчего Андрея Крячкова», — отметила заведующая музеем истории архитектуры Сибири им. С.Н. Баландина НГУАДИ Дарья Гаркуша.

После показа фильма «Дух Баухауса» 12 октября состоится дискуссия «Семантика конструктивизма», в ней примут участие архитектор, доцент НГУАДИ Игорь Поповский; архитектор-урбанист, советник мэра Новосибирска Александр Ложкин; профессор, заведующий кафедрой основ архитектурного проектирования, истории архитектуры и градостроительства НГУАДИ Николай Журин; создатель «Авторской карты Новосибирска», участник культурных проектов по сохранению наследия, доцент НГУАДИ Антон Гашенко; куратор проекта «Ново-Сибирск. Конструктивизм!» Владимир Сорокин. Зрители фильма получат в подарок билеты на выставку Гёте-института «Bauhaus imaginista. Коллективное исследование», которая будет проходить в Краеведческом музее с 10 октября по 1 декабря.

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