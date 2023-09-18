Одиннадцатый фестиваль документального кино о новой культуре Beat Weekend, региональная версия московского Beat Film Festival, пройдет в Новосибирске с 21 сентября по 1 октября. В событиях образовательной программы примут участие Slava Marlow, Ася Василовская, ведущие подкаста «Дневники Лоры Палны» и другие.

Показы Beat Weekend 2023 пройдут в главных кинотеатрах и на ключевых культурных площадках российских городов, а дополняющая их программа событий поможет зрителям глубже погрузиться в идеи фильмов, соединить увиденное на экране с локальным контекстом и почувствовать себя частью сообщества фестиваля.

В Новосибирске образовательная программа Beat Weekend пройдет в кинотеатре «Победа». На открытии фестиваля 21 сентября к показу фильма «32 звука» пройдет паблик-ток музыканта и продюсера Slava Marlow на тему «Как создавать новые звуки и есть ли в этом смысл?». 23 сентября после показа фильма «Нам Джун Пайк: Луна — это первый телевизор» арт-директор галереи современного искусства 84gallery Ася Василовская выступит с лекцией «Технологии на службе искусства… Или наоборот?» и представит медиа-перформанс «Сейчас», созданный при помощи нейросетей. 29 сентября после показа фильма «Студия 54» состоится беседа «Как сделать бар местом силы». Владелец бара Rooks Игорь Каменев, основатель бара Memories Денис Глобенко и управляющий бара Fry Герман Харитонов расскажут, как бары объединяют людей со схожими ценностями и формируют сообщества.

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22 сентября фильм «Линч/Оз» представят Маша Погребняк и Митя Лебедев — авторы и ведущие самого популярного русскоязычного тру-крайм подкаста «Дневники Лоры Палны» Ребята исследуют серийных убийц, маньяков и криминальный мир в целом — с опорой на психологические экспертизы, мнения экспертов и архивные материалы. После показа авторы «Дневников» расскажут, как Линч и другие режиссеры используют тру-крайм в кино, почему этот жанр сейчас так популярен и как рассказы о серийных убийцах утешают, развлекают и дают силы жить.

BEAT FILM FESTIVAL — международный фестиваль документального кино о новой культуре, существующий с 2010 года в Москве. За это время он превратился в событие городского масштаба, которое знакомит зрителей с актуальным из мира музыки, современного искусства, медиа, уличной культуры, моды, спорта и новых технологий. В его программе — российские премьеры наиболее заметных фильмов-участников крупных мировых кинофестивалей, вечеринки и специальные мероприятия с режиссерами, музыкантами и другими представителями современной культуры.