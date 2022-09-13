В Новосибирске проведен капремонт более 3 тыс. домов по региональной программе

Многолетняя региональная программа капитального ремонта домов в Новосибирске выполнена почти наполовину. Ремонтные работы проведены в 3 200 многоквартирных домах (МКД) города.

Об этом сообщил в ходе выездного совещания мэр Новосибирска Анатолий Локоть. По словам главы города, с начала действия региональной программы капремонта общего имущества в многоквартирных домах в Новосибирске провели ремонт 3 200 объектов.

«Региональная программа капремонта в Новосибирске показала свою эффективность. Сегодня мы видим осязаемые результаты: за время её реализации капремонту подверглись 3200 объектов – это практически половина всех домов, вошедших в программу. В этом году все запланированные работы выполнены на 220 объектах, на 130 домах они продолжаются», – отметил Анатолий Локоть.

По данным пресс-центра мэрии Новосибирска, на сегодняшний день в городе на завершающей стадии находится ремонт домов № 22 и 65 на ул. Советской. Так, готовность работ на этих объектах составляет более 98%, их планируется завершить в течение десяти дней. В этих домах в текущем городу проводился ремонт фасадов – финальный этап капремонта. Инженерные коммуникации на объектах были обновлены в предыдущие годы.

«Оба дома на ул. Советской довоенной постройки. Все работы выполнены, обновлены цвета, которые были заложены архитекторами, остались последние штрихи. Есть некоторые замечания, подрядчик пообещал их устранить. Есть над чем поработать и управляющей компании – хотелось бы, чтобы прилегающая территория тоже выглядела красиво, ее надо привести в порядок. Это исторические здания, они находятся в центре города», — подчеркнул мэр Новосибирска.

Отмечается, что здания возведены в 1940-1941 годах. В 2017 году в четырёхэтажном доме по ул. Советская, 22 был проведен ремонт крыши и системы электроснабжения, в 2018 году специалисты выполнили работы по ремонту подвальных помещений, систем холодного и горячего водоснабжения, отопления и канализации.

В доме на ул. Советской,65 в 2017 году в рамках реализации региональной программы провели ремонт подвальных помещений, систем холодного и горячего водоснабжения, электроснабжения, канализации.

Напомним, региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новосибирской области, рассчитана на срок с 2014 по 2043 год. Планировалось, что ожидаемые конечные результаты реализации программы — не менее 11 000 домов, в которых проведен капремонт.