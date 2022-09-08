Руководитель авторемонтного предприятия предстанет перед судом в Новосибирске за мошенничество с госконтрактом

Юлия Моисеева
 
Октябрьский суд
Фото Михаила Перикова

Транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение директору новосибирской фирмы по техобслуживанию автотранспорта. Предпринимателю вменяют мошенничество при выполнении госконтракта по ремонту служебных машин на 90 тысяч рублей.

Уголовное дело в отношении главы компании заведено по ч. 3 ст. 159 УК РФ — мошенничество, совершённое лицом с использованием своего служебного положения, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре 8 сентября.

«По версии следствия в период с ноября 2020 по декабрь 2021 года обвиняемый, используя своё служебное положение руководителя юридического лица, при исполнении государственного контракта на оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию служебного автотранспорта предоставил в государственное учреждение акты о выполнении работ с ложными сведениями об объёмах работ, стоимости фактически использованных материалов», — сообщили в ведомстве.

В результате правонарушения руководителю организации необоснованно заплатили по госконтракту более 90 тыс. руб.

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд.

Напомним, в сентябре в Новосибирске возбудили уголовное дело о крупной растрате в отношении директора одного из городских предприятий.

Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту [email protected] или через нашу группу в ВКонтакте
Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
 КОММЕНТИРОВАТЬ

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

  