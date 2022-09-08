Руководитель авторемонтного предприятия предстанет перед судом в Новосибирске за мошенничество с госконтрактом

Транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение директору новосибирской фирмы по техобслуживанию автотранспорта. Предпринимателю вменяют мошенничество при выполнении госконтракта по ремонту служебных машин на 90 тысяч рублей.

Уголовное дело в отношении главы компании заведено по ч. 3 ст. 159 УК РФ — мошенничество, совершённое лицом с использованием своего служебного положения, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре 8 сентября.

«По версии следствия в период с ноября 2020 по декабрь 2021 года обвиняемый, используя своё служебное положение руководителя юридического лица, при исполнении государственного контракта на оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию служебного автотранспорта предоставил в государственное учреждение акты о выполнении работ с ложными сведениями об объёмах работ, стоимости фактически использованных материалов», — сообщили в ведомстве.

В результате правонарушения руководителю организации необоснованно заплатили по госконтракту более 90 тыс. руб.

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд.

Напомним, в сентябре в Новосибирске возбудили уголовное дело о крупной растрате в отношении директора одного из городских предприятий.