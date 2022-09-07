Дело о многомиллионной растрате возбуждено против гендиректора новосибирского предприятия

В Новосибирске правоохранители возбудили уголовное дело в отношении гендиректора одного из местных предприятий. Его подозревают в многомиллионной растрате и легализации средств.

Факты противоправной деятельности выявили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Новосибирской области во взаимодействии с региональным УФСБ России. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 160 и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (растрата, а также легализация денежных средств, полученных преступным путем), сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Правоохранителями установлено, что в июне 2018 года 54-летний подозреваемый, находясь в должности генерального директора одного из предприятий Новосибирска, реализовал промышленное оборудование компании по заведомо заниженной стоимости в подконтрольную ему организацию.

В пресс-службе ведомства уточнили, что оборудование находилось на балансе предприятия, его стоимость составила более 30 млн рублей. В результате компании был причинен ущерб в особо крупном размере.

«Кроме того, полицейские установили, что с июня 2018 года по октябрь 2020 года фигурант, используя свое служебное положение, растратил вверенные ему денежные средства, осуществив ремонт техники, принадлежащей подконтрольным ему фирмам, за счет предприятия. В результате организации был причинен ущерб в размере более 47 миллионов рублей» — сообщили в ведомстве.

Имя фигуранта дела не сообщается. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Полицейские продолжают проведение оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий по установлению причастности фигуранта к другим фактам противоправной деятельности.

Напомним, в середине августа правоохранители возбудили уголовные дела о преднамеренном банкротстве и легализации доходов в отношении бывших руководителей новосибирского завода «Тяжстанкогидропресс». Ранее обвиняемые стали фигурантами дела по статье о мошенничестве.