Сибирский Сбербанк прирос за полгода почти на 10 тысяч новых клиентов

Федор Туров
 
За полгода клиентская база Сбера в Сибири выросла почти на 10 тысяч бизнес-клиентов
Фото Сибирского банка Сбербанка

По итогам первого полугодия 2022-го года в Сибирский Сбербанк пришло более 9,5 тысяч новых корпоративных клиентов. Наибольший прирост отмечается в Новосибирском отделении – клиентская база выросла на 8% или 4,8 тыс активных клиентов.

«Статистика по приросту новых клиентов говорит о том, что предприниматели в Сибири выбирают Сбер в качестве своего главного банка, – комментирует председатель Сибирского банка Сбербанка Дмитрий Солнцев. – Мы благодарны за доверие каждому клиенту, решившему обратиться в Сбер, и отвечаем традиционно высокими стандартами качества услуг. Мы регулярно актуализируем наши финансовые, кредитные и технологичные продукты и решения, чтобы стать удобнее для клиентов».

Приток клиентов отмечается во всей стране: с начала года активная база клиентов выросла более чем на 130 тысяч компаний, в их числе и клиенты, пришедшие из других банков.

Помимо того, что Сбер предлагает клиентам широкую линейку высокотехнологичных продуктов и сервисов для населения, бизнеса и государства, он регулярно проводит бесплатные образовательные курсы для предпринимателей, в том числе в рамках совместных программ с платформой «Деловая среда». Одним из таких мероприятий станет онлайн-форум для предпринимателей СберБизнес | Life «Перезагрузка», который состоится в ближайший четверг, 8 сентября в 15:00.

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