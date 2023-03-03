По данным аналитического агентства ONSIDE, компания МТС заняла наибольшую долю на рынке M2M/IoT-подключений и рынке Private LTE среди российских операторов мобильной связи по итогам 2022 года.

Согласно исследованию ONSIDE, в 2022 году МТС обеспечила 47% от общего объема подключений на рынке M2M, за год прирост составил 22,8%. В общей сложности сегмент M2M/IoT-подключений операторов мобильной связи за год вырос на 28,8% (с 11,1 млн 14,3 млн).

«Внедрение интернета вещей продолжает набирать обороты и в Новосибирском регионе — инвестиции предприятий области в подключение М2М/IoT-решений в 2022 году выросли на 31%. Наиболее быстрый рост по числу подключений мы видим в сферах энергетики, ЖКХ и недвижимости Новосибирска. Технологии позволяют предприятиям этих отраслей сократить потери за счет передачи данных с умных приборов в режиме реального времени и мониторинга состояния оборудования», — прокомментировала директор по работе с бизнес-рынком МТС в Новосибирской области Елена Ватуля.

Также в 2022 году рынок выделенных LTE-сетей (Private LTE) увеличился на 20%, с 1,2 млрд до 1,5 млрд рублей. В этом же году МТС было реализовано больше всего выделенных коммерческих сетей LTE – 12 сетей или 37% от всех проектов на рынке, пятая часть которых была представлена в Сибирском федеральном округе.

В общей сложности за прошлый год количество подключенных IoT-устройств в России составило 70,1 млн штук, а затраты государства и бизнеса на внедрение решений на базе технологий интернета вещей и межмашинного взаимодействия выросли на 6% до 114 млрд рублей. Наиболее востребованным направлениями для использования М2М и IoT-технологий стали системы безопасности, подключенные камеры видеонаблюдения, интеллектуальные системы для транспорта и умные системы учета.

К началу 2023 года общее количество подключенных IoT-устройств в России в сегментах B2B/B2G выросло до 55,8 млн шт, из которых 34,2 млн работало в сетях телеком-операторов. Данные включают в себя подключения к подвижным сетям интернета вещей NB-IoT, среднегодовые темпы которого, по прогнозам аналитиков, в ближайшие пять лет могут превысить 100%.