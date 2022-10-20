Новосибирцы тратят на разговоры по телефону больше 18 минут в день

Компания МТС проанализировала на основе Big Data обезличенные данные по голосовому трафику за период с 1 сентября по 9 октября 2022 года. Новосибирская область вошла в число самых «общительных» регионов Сибири — продолжительность разговоров новосибирцев на последней неделе сентября выросла на 13% и суммарно составляет 18,5 минут в сутки, это дольше, чем в других регионах Сибири.

В рейтинге регионов, которые любят поговорить подольше, кроме Новосибирской области также оказались Горно-Алтайск (18,2 минуты в день), Абакан (17,7 минут в день), Красноярск (15,9 минут в день) и Омск (15,8 минут в день). Самыми лаконичными оказались кемеровчане — 13,5 минут в день.

Количество разговоров на человека в регионе увеличилось на 5% — новосибирцы на последней неделе сентября совершали по восемь звонков в день. Это совпадает с общероссийскими тенденциями: в целом жители страны стали больше разговаривать по телефону.

Аналитики отметили еще одну тенденцию: мужчины стали проводить за телефонными разговорами больше времени. Традиционно более «говорящими» абонентами считаются женщины, в начале сентября на них приходилось 60% от всех голосового трафика, сейчас — 51%.