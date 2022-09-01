8 сентября 2022 года Сбер проведет онлайн-форум для предпринимателей СберБизнес | Live «Перезагрузка бизнеса» в Новосибирске. Ведущие эксперты в области маркетинга, финансов, стратегического менеджмента и эмоционального интеллекта разберут реальные кейсы предпринимателей.

В этот раз разбору подвергнутся магазин корейской косметики HollyShop, тратторию «Тесту Место» и ресторан Poke Top. Поделятся с ними инструментами, которые помогут масштабировать бизнес в кризис, диверсифицировать доходы и повысить личную производительность

Хэдлайнером события станет известный российский маркетолог, автор бестселлеров о маркетинге и личном развитии Игорь Манн. Перед участниками форума также выступят: Михаил Смолянов, основатель сервиса финансового учета «Финолог», доктор психологии, эксперт по развитию эмоционального интеллекта Виктория Шиманская и Николай Голещихин, эксперт и методолог федеральных проектов по стратегическому менеджменту.

В этом году форум проходит в онлайн-режиме, а это значит, что советы от признанных экспертов станут еще доступнее и для тех представителей предпринимательского сообщества, которые в день мероприятия будут находиться за пределами Новосибирска.

Трансляция форума состоится на платформе sberbusiness.live. Начало 8 сентября в 15:00. Участие бесплатное. Зарегистрироваться можно по ссылке или с помощью телеграм-бота.