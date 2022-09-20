«МегаФон» выяснил, где живут самые общительные абоненты Новосибирской области

Жители Новосибирской области стали больше разговаривать друг с другом по мобильному телефону. Аналитики «МегаФона» зафиксировали рост голосового трафика на 14% с начала года.

Наиболее общительными в регионе оказались жители Сузуна и Ордынского – здесь в среднем разговоры длятся более четырех минут. В топ самых разговорчивых локаций также попали Венгерово, Коченево, Горный, Линево, Краснообск и Маслянино. Среди крупных городов пальму первенства по этому показателю держит Новосибирск. За ним следуют Искитим, Карасук, Бердск, Тогучин и Черепаново. В среднем на один диалог абоненту сегодня достаточно около трех минут.

С начала года абоненты «МегаФона» также стали чаще звонить с помощью современной технологии VoLTE – уже свыше 50% разговоров жители Новосибирской области проводят в сетях четвертого поколения. Сервис Voice over LTE позволяет совершать вызовы, не прерывая интернет-сессию в 4G, это значит, что скачивать видео на высоких скоростях, читать почту и соцсети можно даже во время беседы. При этом соединение устанавливается за пару секунд, а голос звучит чисто и естественно.

«Технологию VoLTE на территории Новосибирской области мы запустили в 2020 году, и спустя два года ее востребованность выросла в 2,5 раза, – комментирует директор «МегаФона» в Новосибирской области Денис Трофимчук. – Для того, чтобы наши абоненты могли пользоваться быстрым интернетом и звонить по VoLTE с наилучшим качеством звука находясь не только в крупных городах и райцентрах региона, мы постоянно расширяем территорию покрытия сети четвертого поколения. Только в том году мы модернизировали базовые станции более чем в 60 населенных пунктах области. В том числе сеть 4G «МегаФона» впервые стала доступна жителям сел Дубровино, Плотниково, Вассино, Троицкое, Быстровка, Прокудское и поселка Кошево».