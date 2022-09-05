В Новосибирске осудили главу агентства недвижимости за хищение средств банка и граждан

В Новосибирске суд вынес приговор по делу о хищении в отношении гендиректора агентства недвижимости «Первый риэлторский центр». Глава фирмы похитила более 15 млн рублей у клиентов и банка.

Приговор по уголовному делу в отношении генерального директора ООО «Первый риэлторский центр» Екатерины Корниенко вынес Октябрьский районный суд Новосибирска, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

По данным ведомства, в период с марта 2020 по март 2021 год глава фирмы под предлогом оказания риэлторских услуг в приобретении и продаже квартир потерпевших, не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства, похитила принадлежащие им денежные средства.

В еще одном случае фигурантка дела похитила средства банка в крупном размере. Как сообщается на сайте суда, речь идет о ПАО «Сбербанк». По данным суда, в 2020 году Корниенко обратилась к сотруднику дополнительного офиса Новосибирского отделения банка с просьбой внести наличные денежные средства в размере 500 тыс. рублей на банковский счет, к которому эмитирована банковская карта на ее имя. При этом денег у обвиняемой при себе не было.

«После завершения в программном обеспечении операции по зачислению 500 000 рублей, Корниенко прошла в кассу для внесения указанной суммы на счет, где сообщила кассиру банка, что у неё при себе не вся сумма и ей необходимо уйти за недостающей суммой, после чего вышла из помещения и покинула офис банка, похитив денежные средства», — указано в сообщении. В этот же день фигурантка дела перевела 300 тыс. рублей на банковский счет.

Действия главы фирмы квалифицированы судом как 8 эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном и особо крупном размерах). Ущерб по делу составил 15,3 млн рублей.

Суд назначил наказание женщине в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом 500 тыс. рублей. С целью возмещения причиненного ущерба наложен арест на имущество подсудимой на сумму более 7,6 млн рублей.

«Гражданские иски потерпевших будут рассмотрены в порядке гражданского судопроизводства», — сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области. По данным суда, в рамках дела заявлено 9 гражданских исков на сумму более 15,3 млн рублей.