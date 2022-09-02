Росимущество отдало Новосибирску федеральные помещения под социальный центр

Территориальное управления Росимущества по Новосибирской области передало в ведомство города помещения площадью 234,8 квадратных метров, ранее находившиеся в федеральной собственности. В здании откроют филиал комплексного центра социального обслуживания населения.

Как сообщает Росимущество 2 сентября, филиал муниципального бюджетного учреждения «Городской комплексный центр социального обслуживания населения» откроется в Новосибирске на проспекте Дзержинского, 5.

Сейчас в Новосибирске работает семь филиалов центра в разных районах города. По данным сайта учреждения, его специалисты оказывают поддержку в том числе беженцам, безнадзорным детям, безработным гражданам, ветеранам войн, пенсионерам, а также семьям с детьми, имеющим ограниченные возможности здоровья.

Напомним, что в конце прошлого года территориальное управление Росимущества в Новосибирской области сформировало земельный участок на площадке НГУ, объединив три федеральные территории в одну. Это позволило своевременно приступить к строительству студенческого кампуса.